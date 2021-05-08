اللقاء شهد إصابة مصطفى محمد.. جالاتاسراي يفوز على بشكتاش ويعيد آماله في التتويج بالدوري التركي

فاز جالاتاسراي على بشكتاش بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب تورك تليكوم أرينا في الجولة 40 للدوري التركي.

ولم يبدأ مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لجالاتاسراي لكنه شارك في الدقيقة 63 بدلا من رداميل فالكاو.

وأصيب مصطفى محمد مع نهاية اللقاء بعد التحامه مع نجيب أوسيال لاعب بشكتاش.

الالتحام كان في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لينهي الحكم اللقاء، بعد الالتحام مباشرة؛ ليسقط مصطفى محمد أرضا، ويغادر الملعب محمولا على محفة.

وصف الأهداف

تقدم ريان بابل لجالاتاسراي في الدقيقة 11 بعد تمريرة من جيدسون فيرنانديز.

وتعادل رشيد غزال من ركلة جزاء تم احتسابها لصالح بشكتاش بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 46 سجل فالكاو الهدف الثاني لجالاتاسراي من ركلة جزاء أكدها حكم الفيديو المساعد أيضا.

واختتم أردا توران أهداف جالاتاسراي في الدقيقة 76 بعدما حول عرضية إيمري كيلينيتش في المرمى.

الفوز رفع رصيد جالاتاسراي للنقطة 78 ليتواجد في المركز الثالث ويقلص الفارق مع بشكتاش صاحب المركز الأول إلى 3 نقاط، قبل جولتين من النهاية.

جالاتاسراي كان ليكون في المركز الثاني، لولا هدف فريق فنربخاشة في مرمى فريق أنقرة جوتشو، ليفوز بنتيجة 2-1 ويرفع رصيده لـ79 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.

وتجمد رصيد بشكتاش عند 81 نقطة يتصدر بهم الدوري التركي.

ويلعب جالاتاسراي في الجولة المقبلة ضد دنزيلي سبور، بينما يلعب بشكتاش ضد نادي فاتح كاراجومروك.