انتهت في الدوري - المقاولون (1) (1) الإنتاج.. التعادل يسيطر على اللقاء

تابع مباشرة مباراة المقاولون العرب والإنتاج الحربي اليوم السبت في الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق85: محمد سمير يتعادل للمقاولون العرب من ركلة جزاء

ق83: بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد، يتم احتساب ركلة جزاء للمقاولون العرب

ق62: محمد رمضان يسجل الأول للإنتاج الحربي

ق61: ركلة جزاء لمصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي بعد مخالفة على فاروقا نور الدين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء