مصدر بـ الزمالك يكشف لـ في الجول: عرض مبدئي لـ أوباما.. ولا شيء رسمي بشأن زيزو

السبت، 08 مايو 2021 - 20:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

يوسف أوباما قبل مباراة الزمالك والأهلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن وجود عرض مبدئي من الأهلي القطري، بصانع ألعاب الفريق، يوسف إبراهيم "أوباما".

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الأهلي
الزمالك

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com: "تلقينا خطاب إبداء اهتمام من الأهلي القطري بشأن أوباما".

وأكمل "اللاعب ترك الأمر في يد إدارة الزمالك لتحديد مصيره خاصة أنه من أبناء النادي".

أخبار متعلقة
مران الزمالك – تدريبات إضافية لـ عبد الشافي.. وجلسة فنية لـ أوباما مؤتمر كارتيرون: الحمية رجحت كفتنا أمام سموحة.. ولهذا بدأت بـ شيكابالا وليس أوباما كارتيرون: لن أعاقب أوباما على احتفاله.. وأزمات الأهلي لا تخرج للإعلام مثلنا

ويبلغ أوباما من العمر 25 عاما، وسجل 9 أهداف هذا الموسم في 23 مباراة.

أما بالنسبة لأحمد سيد "زيزو"، فأوضح المصدر أنه "لم يصلنا أي عروض رسمية بشأن أحمد سيد "زيزو" حتى الآن، وكل ما تردد حول وجود عرض رسمي من الوصل الإماراتي غير صحيح".

ويبلغ زيزو من العمر 25 عاما وسجل هدفين وصنع 3 في 24 ظهور بالقميص الأبيض هذا الموسم.

الزمالك أحمد سيد زيزو يوسف إبراهيم أوباما الأهلي القطري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تحت إدارة الإماراتية.. تروا أول الصاعدين للدوري الفرنسي الممتاز 16 دقيقة | الدوري الفرنسي
صنع هدفه الثامن.. كريم حافظ يُسهم في فوز مالاتياسبور على ريزه 18 دقيقة | المحترفون
كارتيرون يكشف سبب انتظام الزمالك في معسكر مبكر قبل مواجهة الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تركي: إصابة مصطفى محمد في الكاحل ضد بشكتاش 38 دقيقة | المحترفون
جوارديولا: تصرف أجويرو؟ المُسدد هو صاحب القرار.. وكنا نستحق ركلة جزاء أخرى 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اللقاء شهد إصابة مصطفى محمد.. جالاتاسراي يفوز على بشكتاش ويعيد آماله في التتويج بالدوري التركي 56 دقيقة | المحترفون
مؤتمر توخيل: كنا محظوظين ضد سيتي.. ولكن تشيلسي يفعل كل ما بوسعه ليستحق هذا الحظ ساعة | الدوري الإنجليزي
وفاة الكاميروني ساندا لاعب المصري والقطن السابق ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك