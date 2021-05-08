مصدر بـ الزمالك يكشف لـ في الجول: عرض مبدئي لـ أوباما.. ولا شيء رسمي بشأن زيزو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن وجود عرض مبدئي من الأهلي القطري، بصانع ألعاب الفريق، يوسف إبراهيم "أوباما".

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com: "تلقينا خطاب إبداء اهتمام من الأهلي القطري بشأن أوباما".

وأكمل "اللاعب ترك الأمر في يد إدارة الزمالك لتحديد مصيره خاصة أنه من أبناء النادي".

ويبلغ أوباما من العمر 25 عاما، وسجل 9 أهداف هذا الموسم في 23 مباراة.

أما بالنسبة لأحمد سيد "زيزو"، فأوضح المصدر أنه "لم يصلنا أي عروض رسمية بشأن أحمد سيد "زيزو" حتى الآن، وكل ما تردد حول وجود عرض رسمي من الوصل الإماراتي غير صحيح".

ويبلغ زيزو من العمر 25 عاما وسجل هدفين وصنع 3 في 24 ظهور بالقميص الأبيض هذا الموسم.