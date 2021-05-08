في ليلة ليفاندوفسكي.. بايرن يحتفل بالدوري الألماني بسداسية في مونشنجلادباخ

سحق بايرن ميونيخ نظيره بروسيا مونشنجلادباخ بستة أهداف دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب أليانز أرينا الجولة 32 للدوري الألماني.

المباراة جاءت بعدما ضمن بايرن ميونيخ تحقيق لقب الدوري رسميا، عقب خسارة لايبزج ضد بروسيا دورتموند في نفس مباريات الجولة.

ليحقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة 31 في تاريخه.

وكان لروبرت ليفاندوفسكي نصيب الأسد من الأهداف، إذ سجل ثلاثية في الدقائق: 2 و34 و65.

وتكفل توماس مولر وكينجسلي كومان وليروي ساني بتسجيل باقي الأهداف في الدقائق 23 و44 و85.

وتعرض تانجي نيانزو كواسي لاعب بايرن ميونيخ للطرد في الدقيقة 75.

الفوز عزز تواجد بايرن ميونيخ في المركز الأول ليصل للنقطة 74، بفارق 10 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند النقطة 46 ليحتل المركز السابع.

وسجل ليفاندوفسكي أسرع أهدافه في الدوري الألماني، بعدما هز شباك مونشنجلادباخ بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة.

ووصل ليفاندوفسكي لـ 201 هدفا مع بايرن ميونيخ في الدوري خلال 217 مباراة.

ورفع المهاجم البولندي عدد أهدافه لـ 39 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم خلال 27 مباراة.

كما سجل ثالث ثلاثية له في عام 2021 في الدوري الألماني.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد فرايبورج في الجولة المقبلة، بينما يلعب مونشنجلادباخ ضد شتوتجارت.