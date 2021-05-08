في ليلة ليفاندوفسكي.. بايرن يحتفل بالدوري الألماني بسداسية في مونشنجلادباخ

السبت، 08 مايو 2021 - 20:33

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

سحق بايرن ميونيخ نظيره بروسيا مونشنجلادباخ بستة أهداف دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب أليانز أرينا الجولة 32 للدوري الألماني.

المباراة جاءت بعدما ضمن بايرن ميونيخ تحقيق لقب الدوري رسميا، عقب خسارة لايبزج ضد بروسيا دورتموند في نفس مباريات الجولة.

ليحقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة 31 في تاريخه.

أخبار متعلقة
دورتموند ينتصر على لايبزج ويهدي لقب الدوري لغريمه بايرن ميونيخ وكيل فينالدوم يفتح الباب أمام بايرن ميونيخ لضم لاعب ليفربول ألابا: أرحل عن بايرن والدموع في عيني.. قضيت هنا نصف حياتي فليك: كنت محظوظا بلاعبي بايرن.. هذه التجربة ستظل في ذهني للأبد بايرن: واثقون من استمرار نجاحاتنا مع ناجلزمان.. ونشكر فليك

وكان لروبرت ليفاندوفسكي نصيب الأسد من الأهداف، إذ سجل ثلاثية في الدقائق: 2 و34 و65.

وتكفل توماس مولر وكينجسلي كومان وليروي ساني بتسجيل باقي الأهداف في الدقائق 23 و44 و85.

وتعرض تانجي نيانزو كواسي لاعب بايرن ميونيخ للطرد في الدقيقة 75.

الفوز عزز تواجد بايرن ميونيخ في المركز الأول ليصل للنقطة 74، بفارق 10 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند النقطة 46 ليحتل المركز السابع.

وسجل ليفاندوفسكي أسرع أهدافه في الدوري الألماني، بعدما هز شباك مونشنجلادباخ بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة.

ووصل ليفاندوفسكي لـ 201 هدفا مع بايرن ميونيخ في الدوري خلال 217 مباراة.

ورفع المهاجم البولندي عدد أهدافه لـ 39 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم خلال 27 مباراة.

كما سجل ثالث ثلاثية له في عام 2021 في الدوري الألماني.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد فرايبورج في الجولة المقبلة، بينما يلعب مونشنجلادباخ ضد شتوتجارت.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: عقد سيسيه موثق.. وهذا موقف باتشيكو 7 ساعة | الدوري المصري
تحليل في الجول – كيف أدرك توخيل سريعا فخ زيدان 7 ساعة | تحليل في الجول
قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي ضد سيراميكا كليوباترا 8 ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي: حالة إيهاب جلال مستقرة.. ولذلك نشكر التحكيم المصري 8 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – المحكمة الرياضية تعدل موعد جلسة الاستماع في قضية الزمالك ضد كهربا 8 ساعة | الدوري المصري
الأقرب لإدارة القمة.. ماذا يفعل الأهلي والزمالك مع صافرة أمين عمر 9 ساعة | الدوري المصري
صن: يويفا لا يمانع نقل نهائي الأبطال لإنجلترا لكن بشروط 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الأهلي – استبعاد ناصر ماهر وعودة سعد سمير أمام الزمالك 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك