التشكيل - صلاح يقود ليفربول ضد ساوثامبتون.. وفيرمينو بديل

السبت، 08 مايو 2021 - 20:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

أعلن ليفربول تشكيله لمباراة اليوم السبت ضد ضيفه ساوثامبتون في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود محمد صلاح نجم مصر الثلاثي الهجومي لكتيبة المدرب يورجن كلوب.

وجاء تشكيل ليفربول:

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حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون - ريس ويليامز - ناثانيال فيليبس - ترينت أليكساندر أرنولد

وسط الملعب: جورجينيو فينالدوم - فابينيو - تياجو ألكانتارا

الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

البدلاء: أدريان - أوكسليد تشامبرلين - فيرمينو - شاكيري - جونز - تسيميكاس - وودبرن - ويليامز - كوميتيو

ويحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب البطولة ورصيده 57 نقطة بينما ساوثامبتون الـ16 ورصيده 37 نقطة.

ليفربول محمد صلاح
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