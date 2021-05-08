بطل إيطاليا لا يرحم.. إنتر يدهس سامبدوريا بخماسية

دهس إنتر ميلان ضيفه سامبدوريا بخمسة أهداف لواحد اليوم السبت في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وواصل بطل الدوري انتصاراته المحلية ليرفع رصيده إلى 85 نقطة في صدارة البطولة بينما ظل سامبدوريا تاسعا ورصيده 45 نقطة.

وأدى لاعبو سامبدوريا ممرا شرفيا لنظرائهم في إنتر قبل بداية المواجهة تحية لهم على التتويج بالدوري الذي غاب عن الفريق 11 عاما.

وافتتح روبرتو جاليارديني النتيجة للأفاعي في الدقيقة الرابعة ثم عزز زميله أليكيس سانشيز التقدم بهدف ثان في الدقيقة 26 قبل أن يعود الأخير ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 36 بعدما أحرز كيتا بالدي للضيوف في الدقيقة 35.

وأحرز أندريا بينامونتي الهدف الرابع لإنتر في الدقيقة 62 ثم سجل لاوتارو مارتينيز الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

ويلعب إنتر ضد ضيفه روما يوم الأربعاء ثم يحل ضيفا على يوفنتوس يوم السبت.

وفي 23 مايو يخوض آخر لقاء في الدوري ضد ضيفه أودينيزي.