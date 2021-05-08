نقل بوسكيتس لمستشفى بعد إصابته ضد أتليتكو

أعلن برشلونة نقل لاعبه سيرخيو بوسكيتس إلى مستشفى لإجراء فحوصات إضافية بعد إصابته في الرأس خلال لقاء الفريق ضد أتليتكو مدريد اليوم السبت والذي انتهى بلا أهداف.

سيرخيو بوسكيتس النادي : برشلونة برشلونة

وأصيب لاعب وسط فريق بلاوجرانا إثر التحام مع ستيفان سافيتش مدافع أتليتكو مدريد وغادر الملعب في الدقيقة 31 وهو ينزف.

وكان اللقاء هو الـ47 لبوسكيتس (32 عاما) في الموسم الحالي وأرسل اللاعب 4 تمريرات حاسمة.

وبعد المباراة ظل أتليتكو مدريد متصدرا لترتيب الدوري برصيد 77 نقطة مقابل 75 لبرشلونة الوصيف.

وبإمكان ريال مدريد تصدر البطولة إذا هزم إشبيلية يوم الأحد ورصيد الأول 74 نقطة.

وتتبقى 3 جولات في صراع الدوري الإسباني المشتعل.