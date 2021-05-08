نقل بوسكيتس لمستشفى بعد إصابته ضد أتليتكو

السبت، 08 مايو 2021 - 19:51

كتب : FilGoal

بوسكيتس

أعلن برشلونة نقل لاعبه سيرخيو بوسكيتس إلى مستشفى لإجراء فحوصات إضافية بعد إصابته في الرأس خلال لقاء الفريق ضد أتليتكو مدريد اليوم السبت والذي انتهى بلا أهداف.

وأصيب لاعب وسط فريق بلاوجرانا إثر التحام مع ستيفان سافيتش مدافع أتليتكو مدريد وغادر الملعب في الدقيقة 31 وهو ينزف.

وكان اللقاء هو الـ47 لبوسكيتس (32 عاما) في الموسم الحالي وأرسل اللاعب 4 تمريرات حاسمة.

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وبعد المباراة ظل أتليتكو مدريد متصدرا لترتيب الدوري برصيد 77 نقطة مقابل 75 لبرشلونة الوصيف.

وبإمكان ريال مدريد تصدر البطولة إذا هزم إشبيلية يوم الأحد ورصيد الأول 74 نقطة.

وتتبقى 3 جولات في صراع الدوري الإسباني المشتعل.

برشلونة بوسكيتس
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