بيكيه: لا أمتلك بلورة سحرية لكن علينا أن ننافس حتى النهاية

السبت، 08 مايو 2021 - 19:40

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - برشلونة - إشبيلية

يرى جيرارد بيكيه لاعب برشلونة أن فريقه كان الطرف الأفضل في المباراة أمام أتليتكو مدريد.

برشلونة اكتفى بالتعادل 0-0 أمام ضيفه أتليتكو مدريد في ملعب كامب نو بالجولة 35 للدوري الإسباني.

وصرّح بيكيه بعد اللقاء: "كنا نأمل في تحقيق الانتصار وأن تكون النتيجة أفضل، لكن الفريق لا يزال على قيد الحياة".

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وأضاف: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة وخلقنا فرصا أكثر وأكثر خطورة، لكن لم نستطع التسجيل".

وتابع: "ندرك الوضع الذي نحن فيه، لكن أعتقد أن صراع اللقب لا يزال مفتوحا، علينا أن ندخل آخر 3 مباريات بغرض الفوز".

وواصل: "ربما أتليتكو مدريد هو أفضل فريق دفاعي ومن الصعب خلق الفرص أمامه، كانت مباراة تنافسية وقد تبادل الفريقان السيطرة".

وأتم: "لا أمتلك بلورة سحرية، لكن عيلنا أن ننافس حتى النهاية، ننافس منذ بداية العام لكن ما حدث في آخر مباريات كان مؤسفا".

التعادل رفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 77 نقطة في الصدارة، بينما تقدّم برشلونة إلى المركز الثاني مؤقتا بوصوله إلى النقطة 75.

وسيكون ريال مدريد –الثالث حاليا بـ74 نقطة- على موعد مع تصدر الدوري لو فاز على إشبيلية غدا الأحد، إذ يتفوق على أتليتكو في المواجهات المباشرة.

وتعد تلك المرة الأولى هذا الموسم التي يفشل فيها برشلونة في التسجيل على ملعب كامب نو بالدوري الإسباني.

كما يعتبر هذا التعادل السلبي بين برشلونة وأتليتكو هو الأول على كامب نو منذ أبريل 1973.

وتواصلت لعنة دييجو سيميوني في كامب نو، إذ تعادل فيه 7 مرات وتعرض لـ7 هزائم.

أتليتكو لم يعرف طعم الفوز على برشلونة عموما في كامب نو منذ انتصاره بقيادة فيرناندو توريس في فبراير 2006.

هذا التعادل جعل ريال مدريد المتحكم في مصير اللقب، فلو فاز بمبارياته الأربع المتبقية يتوج رسميا دون النظر لنتائج منافسيه.

بيكيه برشلونة في إسبانيا الدوري الإسباني
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