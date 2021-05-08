نهاية دربي إسطنبول - جالاتاسراي (3) (1) بشكتاش.. فوز فريق مصطفى محمد
السبت، 08 مايو 2021 - 19:22
كتب : FilGoal
يستقبل جالاتاسراي نظيره بشكتاش في دربي إسطنبول ضمن منافسات الدوري التركي مع تواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.
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نهاية المباراة
ق76: أردا توران يسجل الهدف الثالث لجالاتاسراي
ق63: نزول مصطفى محمد بدلا من فالكاو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46: رداميل فالكاو يسجل الهدف الثاني لجالاتاسراي من ركلة جزاء
ق41: رشيد غزال يتعادل لبشكتاش من ضربة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد
وصف الهدف: تمريرة من جيدسون فيرنانديز جعلت بابل ينفرد بالمرمى ليسجل أولى أهداف اللقاء.
ق11: ريان بابل يسجل الأول لجالاتاسراي
ق6: بطاقة صفراء لريان بابل لاعب جالاتاسراي
ق2: انحصار اللعب في وسط الملعب
بداية اللقاء
بداية المباراة بعد قليل
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