فضل: أبو ريدة تدخل ليحصل الزمالك على مستحقاته من كاف نقدا

زعم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة سابقا، أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد الأسبق، وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تدخل لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ليحصل الزمالك على مستحقاته لديه بصورة نقدية، عكس المتبع بتحويلها بنكيا لاتحاد الكرة قبل تحويلها للنادي.

وقال فضل لإذاعة الشباب والرياضة: "عندما تولينا مسؤولية اتحاد الكرة كنا نستهدف تحصيل المستحقات المتأخرة لنا لدى الأندية. الأهلي والجونة وبيراميدز كانوا الأكثر التزاما بهذا الأمر".

وأردف "كانت هناك أندية متعثرة مثل الزمالك والمقاولون والإسماعيلي والمصري والاتحاد، كنا نريد توفير الأموال آنذاك لمساعدة الأندية والعمل على المشروعات الخاصة بالاتحاد".

وشدد "اجتمع عمرو الجنايني رئيس اللجنة مع مدير حسابات النادي والذي تعهد كتابيا بإن أي مستحقات للزمالك لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ستذهب لاتحاد الكرة مباشرة، خاصة أن حساب الزمالك البنكي كان مجمدا".

وكشف "تم تحويل أول دفعة بالفعل، وبعد ذلك لم يتم تحويل أي دفعة. تدخل هاني أبو ريدة وحصل الزمالك على الأموال نقدا من كاف ولم تدخل حسابات اتحاد الكرة. أبو ريدة قال إنه يخدم الأندية ولم يكن يعلم بتعهد الزمالك".