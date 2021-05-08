محامي السعيد لـ في الجول: مركز التسوية لم يبلغنا بوجود دعوى الأهلي.. وفيفا حكم بعدم أحقيته

كشف أشرف عبد العزيز، محامي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، أن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، لم يبلغه أو اللاعب، أو بيراميدز، بوجود دعوى مقدمة من الأهلي لتغريم اللاعب، رغم حكمها بتغريمه 2 مليون دولار لصالح الأحمر.

وقال عبد العزيز لـ FilGoal.com "لم يتم إبلاغ عبد الله السعيد من الأساس بوجود دعوى ضده لدى هيئة التحكيم بمركز التسوية والتحكيم لحضور الجلسات أو تقديم دفوع، ولم يتم إبلاغه بأي أحكام صادرة ضده".

وأكمل "ما حدث لم أشهده طوال عملي كمحام، لم أشاهد من قبل وجود قضية بين أطراف متنازعة ولا يتم إبلاغ الطرف المدعى عليه بالجلسات أو حتى الحكم الصادر ضده".

وأوضح "لماذا لم يتم إبلاغ عبد الله السعيد عن طريق منزله، أو عن طريقي كمحام لهه، أو عن طريق نادي بيراميدز كجهة عمله؟".

واستدرك "القضية محل النزاع بين الأهلي والسعيد تم حسمها في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي حكمت من قبل بعدم أحقية الأهلي في الشرط الجزائي، وبالتالي القصة كانت منتهية".

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وأكمل "شخصيا لا أعرف مكان مركز التسوية والتحكيم، ولم أستلم منهم، أو موكلي أو نادي بيراميدز، أي خطاب يفيد بوجود قضية أو حكم. أتمنى إبلاغي بأي شيء منهم والاطلاع على صورة الحكم".

وشدد "في حال ثبوت الحكم سنلجأ لـ فيفا لإخطاره بما حدث، رغم حكمه بعدم أحقية الأهلي في شيء. فيفا جهة فض منازعات دولية وأحكامها ملزمة لاتحاد الكرة، ثم سأستأنف أمام المحكمة الرياضية الدولية".

وأتم "نحن نتحدث عن غرامة فلكية بـ2 مليون دولار من أين سيأتي اللاعب بهم من الأساس لكي يدفعهم؟".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الأهلي عن صدور حكم من الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم، بإلزام عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بسداد 2 مليون دولار للقلعة الحمراء.

المبلغ هو قيمة الشرط الجزائي المتفق والمنصوص عليه في عقد بيع السعيد من الأهلي المصري إلى أهلي جدة السعودي.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن الحكم صدر بسبب "مخالفة السعيد لشروط التعاقد".

وكان السعيد قد انتقل من الأهلي إلى أهلي جدة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وبعد أشهر، تحديدا في فترة الانتقالات الشتوية، انضم السعيد لـ بيراميدز في صفقة تم الإعلان عنها بكونها مجانية بعد فسخ اللاعب عقده مع النادي السعودي.