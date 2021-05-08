التشكيل – 9 تغييرات في مانشستر سيتي.. وزياش أساسي مع تشيلسي

السبت، 08 مايو 2021 - 17:45

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي - كريستال بالاس

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل إجراء 9 تغييرات دفعة واحدة عن الفريق الذي انتصر على باريس سان جيرمان منتصف الأسبوع.

ودفع بيب بالثنائي سيرخيو أجويرو وجابرييل جيسوس معا في خط الهجوم رفقة رحيم سترلينج.

في المقابل أجرى توماس توخيل العديد من التعديلات على تشكيله الذي تغلب على ريال مدريد، فدفع بـ حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش من البداية، كما اعتمد على ماركوس ألونسو وبيلي جيلمور بدلا من بن تشيلويل وجورجينيو.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز حتى يحسم رسميا لقب الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياش – أيمريك لابورت – ناثان أكي – بنجامين ميندي

الوسط: رودري – فيران توريس – رحيم سترلينج

الهجوم: سيرخيو أجويرو – جابرييل جيسوس

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ريس جيمس - سيزار أزبيليكويتا – أندرياس كريستينسن – أنطونيو روديجر – ماركوس ألونسو

الوسط: نجولو كانتي – بيلي جيلمور

الهجوم: حكيم زياش – تيمو فيرنر – كريستيان بوليسيتش

مانشستر سيتي تشيلسي في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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