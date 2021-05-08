الأهلي يعلن حصوله على حكم من مركز التسوية بإلزام عبد الله السعيد بسداد 2 مليون دولار

السبت، 08 مايو 2021 - 17:34

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

عبد الله السعيد - بيراميدز - الاتحاد السكندري - الصورة من الحساب الرسمي لنادي بيراميدز

أعلن الأهلي عن صدور حكم من الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم، بإلزام عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بسداد 2 مليون دولار للقلعة الحمراء.

المبلغ هو قيمة الشرط الجزائي المتفق والمنصوص عليه في عقد بيع السعيد من الأهلي المصري إلى أهلي جدة السعودي.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن الحكم صدر بسبب "مخالفة السعيد لشروط التعاقد".

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وكان السعيد قد انتقل من الأهلي إلى أهلي جدة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وبعد أشهر قليلة، تحديدا في فترة الانتقالات الشتوية، انضم السعيد لـ بيراميدز في صفقة تم الإعلان عنها بكونها مجانية بعد فسخ اللاعب عقده مع النادي السعودي.

وذكر الأهلي أنه كان قد كلف الراحل حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي بالتعاون مع اللجنة القضائية بالنادي باتخاذ الإجرااءت القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم كافة المستندات التي تؤكد أحقية النادي في الحصول على قيمة الشرط الجزائي في العقد.

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