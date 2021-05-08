دورتموند ينتصر على لايبزج ويهدي لقب الدوري لغريمه بايرن ميونيخ

فاز بايرن ميونيخ رسميًا بلقب الدوري الألماني 2020\2021، مستفيدا من هزيمة مُطارده لايبزج أمام بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب سيجنال إيدونا بارك بالجولة 32 للمسابقة.

الهزيمة جمّدت رصيد لايبزج عند 64 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر قبل جولتين على نهاية المسابقة، مما يقضي على حظوظه حسابيًا في المنافسة.

بايرن ميونيخ من جانبه كان يكفيه الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم لحصد اللقب، مباراة ستصير احتفالية بدلا من كونها تنافسية بعد أن قام بوروسيا دورتموند بالمهمة سلفًا وأهدى اللقب لغريمه التاريخي.

دورتموند تقدّم بواسطة قائده ماركو رويس في الدقيقة السابعة بعد تمريرة ثورجان هازارد.

ثم أضاف الإنجليزي جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد تمريرة رافاييل جيريرو.

قبل أن يسجل دورتموند هدفا صاعقا في الدقيقة 87 عن طريق سانشو بتمريرة جديدة من جيريرو.

ليستفيد دورتموند بدوره ويرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع.

هيمنة بافارية

بايرن حصد اللقب رقم 30 في البوندزليجا، والـ31 في منافسات الدوري الألماني المحلي عموما.

كما فاز بايرن ميونيخ بلقبه التاسع على التوالي، إذ لم يخسر اللقب منذ موسم 2012\2012.

وواصل بايرن الابتعاد عن أقرب منافسيه بمسافة كبيرة للغاية، إذ يطارده من بعيد بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ بخمسة ألقاب لكلٍ منهما.

لقب الوداع

اللقب سيكون وداعيًا لعدد من أفراد بايرن ميونيخ، على رأسهم هانز ديتر فليك مدرب الفريق.

فليك الذي قرر الرحيل بنهاية الموسم، حصد بذلك لقبه السابع كمدرب لـ بايرن ميونيخ –والوحيد هذا الموسم-، ليعادل ألقاب بيب جوارديولا مع الزعيم البافاري، ويصير ثاني أكثر مدرب تحقيقا للألقاب في تاريخ بايرن خلف أوتمار هيتسفيلد صاحب الـ11 لقبا.

كما فاز الثلاثي ديفيد ألابا، وجيروم بواتنج، وخابي مارتينيز بآخر ألقابه مع بايرن، إذ يرحلون جميعا بنهاية الموسم الجاري عن الفريق.