نابولي يدهس سبيزيا برباعية ويزيد صراع مقاعد دوري الأبطال اشتعالا

دهس نابولي مستضيفه سبيزيا على ملعب ألبرتو بيتشيو برباعية مقابل هدف في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف نابولي: بيوتر زيلنسكي وفيكتور أوسيمين (هدفين) وإرفينج لوزانو، فيما سجل روبرتو بيكولي هدف أصحاب الأرض.

فوز قفز بـ نابولي مؤقتا من المركز الخامس إلى الثاني برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أتالانتا ويوفنتوس وميلان.

وأشعل نابولي صراع المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال، إذ لم يخسر الفريق سوى مباراة واحدة فقط أمام يوفنتوس من آخر 13 مباراة بالدوري الإيطالي.

وتعرض سبيزيا للخسارة الأولى على ملعبه بعد 6 مباريات دون خسارة شهد خلالها الفوز على ميلان والتعادل مع إنتر.

وتوقف رصيد سبيزيا عند 34 نقطة وعلى بُعد 3 نقاط فقط من مراكز الهبوط.

وصف المباراة

تقدم نابولي بعد مرور ربع ساعة بهدف من البولندي بيوتر زيلينسكي الذي سجل بعد عرضية أرضية من جيوفاني دي لورينزو.

هدف هو السابع للبولندي الموسم الحالي مع نابولي كأفضل موسم له على المستوى التهديفي مع البارتينوبي.

وفي الدقيقة 23 أضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني من انفراد تام بعد بينية متقنة من زيلينسكي.

وقبل دقيقة من نهاية الشوط الأول قتل النيجيري المباراة بالهدف الثالث بعدما مرر له لورينزو إنسيني كرة طويلة تسلمها وسدد مباشرة في الشباك بكل قوة.

في الشوط الثاني قلص البديل بيكولي النتيجة من متابعة لراسية ارتدت من يد الحارس أليكس ميريت في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 80 سجل لوزانو الهدف الرابع للبارتينوبي بعد عرضية من أوسيمين.

وأصبح في رصيد الثنائي المكسيكي والنيجيري 10 أهداف لكل لاعب في الدوري الموسم الحالي، بعد إنسيني هداف الفريق الجنوبي بـ 17 هدفا.

وصار النيجيري ثاني أصغر لاعب يسجل 10 أهداف في الدوريات الخمسة الكبرى في موسمين متتاليين بعد النرويجي إرلينج هالاند.

وسيكون نابولي على موعد الجولة المقبلة مع أودينيزي الذي تعادل بدوره مع بولونيا في نفس التوقيت بهدف لكل فريق ووصل إلى 40 نقطة في المركز الـ 11.

بينما سيحل سبيزيا ضيفا على سامبدوريا في لويجي فيراريس.