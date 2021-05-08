20 مباراة و20 فوز.. سيدات يوفنتوس يتوجن بلقب الدوري الإيطالي للموسم الرابع تواليا

السبت، 08 مايو 2021 - 16:35

كتب : FilGoal

سيدات يوفنتوس يتوجن بلقب الدوري الإيطالي

توجت سيدات يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للموسم الرابع تواليا.

وحققت سيدات البيانكونيري اللقب قبل جولتين على نهاية الموسم بالتفوق على سيدات نابولي بهدفين دون مقابل.

فوز يحمل الرقم 20 من 20 مباراة هذا الموسم في الدوري حصدن من خلالها 60 نقطة.

أخبار متعلقة
ألافيس يخطف نقطة قاتلة وثمينة أمام ليفانتي ويواصل الزحف بعيدا عن الخطر روني ينجح بمهمته الأولى.. دربي كاونتي يبقى في الدرجة الأولى بعد مباراة ملحمية مع شيفيلد قائمة ريال مدريد – غياب راموس وميندي أمام إشبيلية الكبار لا يعرفون الفوز في إيلاند رود.. ليدز يُسقط توتنام ويُعقد أماله الأوروبية

واتسع الفارق مع سيدات ميلان إلى 11 نقطة قبل أن تخوض سيدات ميلان مواجهة مع فيورنتينا.

وأصبحت سيدات يوفنتوس ثاني فريق يفوز بلقب الدوري 4 مرات متتالية منذ فريق توريس والذي حقق الدوري بين 2010 و2013.

وأصبحت البطولة التي بدأت منذ 1968 معتمدة من الاتحاد الإيطالي منذ موسم 2018-1، ومنذ ذلك الحين يوفنتوس البطل.

وتتصدر كريستينا جاريلي ترتيب هدافي المسابقة برصيد 21 هدفا بفارق 4 أهداف عن فلانتينا جياشنتي قائدة ميلان.

ويتكون الدوري الإيطالي للسيدات من 12 فريقا يخضن 22 جولة ويتأهل أول وثان الترتيب لدوري أبطال أوروبا للسيدات، فيما يهبط أصحاب المركزين الـ 11 و12.

سيدات يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
نابولي يدهس سبيزيا برباعية ويزيد صراع مقاعد دوري الأبطال اشتعالا 18 دقيقة | الدوري الإيطالي
20 مباراة و20 فوز.. سيدات يوفنتوس يتوجن بلقب الدوري الإيطالي للموسم الرابع تواليا 50 دقيقة | الدوري الإيطالي
ألافيس يخطف نقطة قاتلة وثمينة أمام ليفانتي ويواصل الزحف بعيدا عن الخطر ساعة | الدوري الإسباني
روني ينجح بمهمته الأولى.. دربي كاونتي يبقى في الدرجة الأولى بعد مباراة ملحمية مع شيفيلد ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - برشلونة (0) (0) أتليتكو.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
الكبار لا يعرفون الفوز في إيلاند رود.. ليدز يُسقط توتنام ويُعقد أماله الأوروبية ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة ريال مدريد – غياب راموس وميندي أمام إشبيلية 2 ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل – ميسي يقود برشلونة.. وسواريز يصطدم بفريقه السابق مع أتليتكو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 اعتذار وتوضيح 3 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد 4 مروان محسن: أعتذر لـ محمد شريف عما قاله والدي.. أرجو عدم التواصل مع أي شخص من عائلتي
قد ينال إعجابك