20 مباراة و20 فوز.. سيدات يوفنتوس يتوجن بلقب الدوري الإيطالي للموسم الرابع تواليا

توجت سيدات يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للموسم الرابع تواليا.

وحققت سيدات البيانكونيري اللقب قبل جولتين على نهاية الموسم بالتفوق على سيدات نابولي بهدفين دون مقابل.

فوز يحمل الرقم 20 من 20 مباراة هذا الموسم في الدوري حصدن من خلالها 60 نقطة.

واتسع الفارق مع سيدات ميلان إلى 11 نقطة قبل أن تخوض سيدات ميلان مواجهة مع فيورنتينا.

وأصبحت سيدات يوفنتوس ثاني فريق يفوز بلقب الدوري 4 مرات متتالية منذ فريق توريس والذي حقق الدوري بين 2010 و2013.

وأصبحت البطولة التي بدأت منذ 1968 معتمدة من الاتحاد الإيطالي منذ موسم 2018-1، ومنذ ذلك الحين يوفنتوس البطل.

وتتصدر كريستينا جاريلي ترتيب هدافي المسابقة برصيد 21 هدفا بفارق 4 أهداف عن فلانتينا جياشنتي قائدة ميلان.

ويتكون الدوري الإيطالي للسيدات من 12 فريقا يخضن 22 جولة ويتأهل أول وثان الترتيب لدوري أبطال أوروبا للسيدات، فيما يهبط أصحاب المركزين الـ 11 و12.