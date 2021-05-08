ألافيس يخطف نقطة قاتلة وثمينة أمام ليفانتي ويواصل الزحف بعيدا عن الخطر

تعادل ديبورتيفو ألافيس أمام ضيفه ليفانتي بهدفين لكل طرف في ملعب مينديزوروتزا، بالجولة 35 للدوري الإسباني.

ألافيس تقدّم أولا بواسطة بيري بونس، قبل أن يسجل خوسيه لويس موراليس هدفين متتاليين لـ ليفانتي، لكن خوسيلو خطف التعادل لـ ألافيس في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ليرفع ألافيس رصيده إلى 32 نقطة في المركز 16، بفارق نقطتين عن مناطق الهبوط.

فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 39 نقطة في المركز 13، وفشل في ضمان البقاء رسميا، لكنه يظل بعيدا عن مناطق الخطر قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

وخسر ليفانتي آخر 4 مباريات قبل مواجهة ألافيس، مما تسبب في تقهقره على جدول الترتيب رغم بدايته الجيدة هذا الموسم.

ليفانتي حاول التقدم في النتيجة منذ الدقيقة 22 برأسية داني جوميز، لكن فيرناندو باتشيكو المتألق هذا الموسم أبعد الكرة ببراعة.

العقاب حل في الدقيقة 30 عندما أخطأ روبر بيير في إبعاد الكرة، لتصل إلى بونس لاعب وسط ألافيس الذي سدد على الطائر كرة قوية سكنت شباك ليفانتي.

لكن التعادل لم يتأخر، فانطلق خورخي دي فروتوس من الجهة اليمنى بالدقيقة 36 وأرسل عرضية، قابلها القائد موراليس بتسديدة هائلة على الطائر سكنت المقص الأيسر للمرمى.

ليرفع دي فروتوس –ناشئ ريال مدريد- رصيده من التمريرات الحاسمة هذا الموسم إلى 10 في الدوري والكأس.

ليفانتي استغل غفلة دفاع ألافيس، فأضاف هدفا ثانيا سريعا في الدقيقة 40 بواسطة موراليس أيضا الذي تلقى تمريرة جميلة من داني جوميز وأنهى الهجمة بهدوء شديد أمام المرمى.

ليرفع موراليس رصيده إلى 13 هدفا في مختلف البطولات هذا الموسم، وهو أفضل سجل تهديفي له في مسيرته الاحترافية.

مع بداية الشوط الثاني أجرى خابي كاييخا مدرب ألافيس تغييرا هجوميا بإقحام لوكاس بيريز بدلا من بونس صاحب الهدف الوحيد.

ومهاجم أرسنال السابق انبرى لتنفيذ ركلة حرة في الدقيقة 63، لترتد الكرة من الجدار وتهبط أمام زميله خوسيلو في مواجهة المرمى، لكن الأخير أطاح بالكرة في الهواء بشكل غريب أثار دهشة مدربه كاييخا.

لحسن حظ خوسيلو، فقد تمكّن من إدراك التعادل في الدقيقة 87 بضربة رأسية بعد عرضية البرازيلي البديل ديفيرسون.

الحكم دل سيرو جراندي لم يحتسب الهدف في البداية، وانتظر تأكيد تقنية الفيديو أن الكرة عبرت خط المرمى قبل أن يتصدى لها الحارس داني كارديناس، وهو ما تم بالفعل.

ليحتفل خوسيلو بنقطة ستكون ثمينة للغاية للفريق الباسكي في صراع البقاء المشتعل بالدوري الإسباني.