انتهت في إسبانيا - برشلونة (0) (0) أتليتكو.. تعادل مخيب للفريقين

يستقبل برشلونة نظيره أتليتكو مدريد في ملعب كامب نو بالجولة 35 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.90 ميسي ينفذ ركلة حرة رائعة تجاور القائم بقليل

ق.85 عرضية رائعة من ألبا يقابلها ديمبيلي برأسية صاروخية تمر أعلى العارضة بغرابة

ق.75 دخول سيرجي روبيرتو بدلا من ديست وديمبيلي بدلا من بيدري

ق.73 دخول كوندوجبيا بدلا من كوريا

ق.70 أراوخو يسجل برأسية لكن راية الحكم المساعد تعلن عن تسلل

ق.68 دخول فيليكس بدلا من ساؤول

ق.66 ميسي ينفذ ركلة حرة مباشرة يتصدى لها أوبلاك

ق.63 رأسية خطيرة من بيكيه بعد عرضية من القدم اليمنى لـ ميسي يتصدى لها أوبلاك

ق.47 تسديدة قوية من سواريز تجوار القائم بقليل

بداية الشوط الثاني

دخول أراوخو بدلا من مينجيزا في صفوف برشلونة

نهاية الشوط الأول

ق.45 تسديدة خطيرة من فيليبي بعد عرضية يورينتي لكنها تمر أعلى العارضة بغرابة

ق.41 ميسي يهدر هدفا مارادونيا بعد مراوغته دفاع أتليتكو بأكمله، لكن أوبلاك يتصدى لتسديدته بأعجوبة

ق.37 كاراسكو يخترق منطقة الجزاء ويطلق تسديدة يتصدى لها تير شتيجن ببراعة

ق.34 تير شتيجن يقوم بتصديين متتاليين أمام تسديدتي ماركوس يورينتي وسواريز

ق.31 خروج بوسكيتس مصابا ودخول إلايش موريبا

ق.29 جريزمان يختبر أوبلاك بتسديدة مفاجئة، لكن السلوفيني يمسك بثبات

ق28 إصابة لـ سيرخيو بوسكيتس في الأنف وإلايش موريبا يقوم بعمليات الإحماء

ق.19 عرضية من هيرموسو يقابلها كوريا بتسديدة ويبعدها لونجليه في آخر لحظة بأعجوبة

ق.13 دخول ساؤول بدلا من ليمار المصاب

ق.10 سواريز ينفذ ركلة حرة مباشرة لكنها تذهب ضعيفة ويمسكها تير شتيجن دون عناء

ق.3 تسديدة أولى من ليمار يتصدى لها تير شتيجن

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة