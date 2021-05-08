قائمة ريال مدريد – غياب راموس وميندي أمام إشبيلية

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية غدا الأحد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 35 للدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب سيرخيو راموس وفيرلان ميندي للإصابة رغم مشاركتهما أمام تشيلسي قبل أيام.

واستمر غياب رافاييل فاران ولوكاس فاسكيز وداني كارباخال، بينما تم استدعاء الثنائي الشاب: ميجيل جوتييريز وأنطونيو بلانكو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو – أنطونيو بلانكو

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز