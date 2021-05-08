التشكيل – ميسي يقود برشلونة.. وسواريز يصطدم بفريقه السابق مع أتليتكو

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد في ملعب كامب نو بالجولة 35 للدوري الإسباني.

ودفع كومان بـ أوسكار مينجيزا في خط الدفاع على حساب رونالدو أراوخو.

كما فضّل البدء بـ سيرجينيو ديست كظهير أيمن بدلا من سيرجي روبيرتو.

ويظهر مارتن برايثوايت على مقاعد البدلاء رفقة عثمان ديمبيلي.

في المقابل أقحم دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد تشكيلا هجوميا يقوده لويس سواريز لاعب برشلونة السابق.

ويبدأ آنخل مارتين كوريا بجوار سواريز على حساب جواو فيليكس.

فيما يظل جيوفري كوندوجبيا على مقاعد البدلاء عكس المتوقع، ويبدأ القائد كوكي أساسيًا في الوسط بجوار توماس ليمار وماركوس يورينتي، ويشارك ماريو هيرموسو في الجهة اليسرى على حساب رينان لودي.

ويتصدر أتليتكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، ويأتي برشلونة ثالثا برصيد 74 نقطة بفارق المواجهات المباشرةً عن ريال مدريد الثاني صاحب نفس الرصيد.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: أوسكار مينجيزا – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه

الوسط: سيرجينيو ديست – فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس – بيدري – جوردي ألبا

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

دكة البدلاء: نيتو – أرناو تيناس – رونالد أراوخو – صامويل أومتيتي – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – إلايش موريبا – فرانسيسكو ترينكاو – عثمان ديمبيلي – مارتن برايثوايت

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – ستيفان سافيتش – فيليبي – ماريو هيرموسو

الوسط: يانيك فيريرا كاراسكو – كوكي – ماركوس يورينتي – توماس ليمار

الهجوم: آنخل مارتين كورّيا – لويس سواريز

دكة البدلاء: إيفو جربيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – رينان لودي – سيمي فرساليكو – جيوفري كوندوجبيا – لوكاس توريرا – ساؤول نييجيز – هيكتور هيريرا – فيتولو – جواو فيليكس – موسى ديمبيلي