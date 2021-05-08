الرحلة لم تنته.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد نيمار
السبت، 08 مايو 2021 - 14:47
كتب : FilGoal
رحلة نيمار دا سيلفا في باريس لم تنته بعد، وحلم الأبطال سيستمر لسنوات تالية.
نيمار
النادي : باريس سان جيرمان
أعلن باريس سان جيرمان، تجديد عقد نيمار دا سيلفا النجم البرازيلي للفريق حتى عام 2025.
كان فابريزيو روماني صحفي شبكة "سكاي سبورتس"، كشف عن إن نيمار سيحصل على راتب 30 مليون يورو في الموسم بعد خصم الضرائب، بالإضافة لبعض الحوافز.
العقد الجديد سيتضمن مكافأة ضخمة أيضا للاعب في حالة التتويج بدوري أبطال أوروبا.
🤙❤️💙#NeymarJr2025 pic.twitter.com/nNKvR52c4O— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2021
نيمار انضم لـ باريس سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة.
صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 27 مباراة. سجل فيهم 15 هدفا وصنع 10 آخرين.
وتوج نيمار مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات، وكأس فرنسا مرتين، وكأس الرابطة الفرنسية مرتين، وكأس السوبر الفرنسي مرتين، بجانب وصافة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.