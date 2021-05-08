الرحلة لم تنته.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد نيمار

السبت، 08 مايو 2021 - 14:47

كتب : FilGoal

نيمار

رحلة نيمار دا سيلفا في باريس لم تنته بعد، وحلم الأبطال سيستمر لسنوات تالية.

أعلن باريس سان جيرمان، تجديد عقد نيمار دا سيلفا النجم البرازيلي للفريق حتى عام 2025.

كان فابريزيو روماني صحفي شبكة "سكاي سبورتس"، كشف عن إن نيمار سيحصل على راتب 30 مليون يورو في الموسم بعد خصم الضرائب، بالإضافة لبعض الحوافز.

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العقد الجديد سيتضمن مكافأة ضخمة أيضا للاعب في حالة التتويج بدوري أبطال أوروبا.

نيمار انضم لـ باريس سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 27 مباراة. سجل فيهم 15 هدفا وصنع 10 آخرين.

وتوج نيمار مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات، وكأس فرنسا مرتين، وكأس الرابطة الفرنسية مرتين، وكأس السوبر الفرنسي مرتين، بجانب وصافة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

نيمار دا سيلفا باريس سان جيرمان
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