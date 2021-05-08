أبو جريشة: عروض لـ باهر وعبد الرحمن مجدي؟ شائعات ليس لها أساس من الصحة

السبت، 08 مايو 2021 - 14:45

كتب : FilGoal

جون أنتوي - بيراميدز - باهر المحمدي - الإسماعيلي - الدوري المصري

أوضح علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية في الإسماعيلي حقيقة العروض المقدمة لـ باهر المحمدي من الأهلي وعبد الرحمن مجدي.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال أبو جريشة في تصريحات للصحفيين: "لا أعلم سبب تداول هذه الأخبار خلال تلك الفترة بالتحديد".

وتابع "كل الأخبار المتداولة مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة وتؤثر على استقرار الفريق بعدما بدأ الانطلاق على الطريق الصحيح".

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وأضاف "لم نتطرق خلال الفترة الحالية لرحيل أي لاعب أو حتى لضم أي لاعب لصفوف الفريق".

وأردف "لا نشغل أنفسنا بتلك الأمور خلال هذه الفترة، نركز على المباريات المتبقية في الدوري لحصد أكبر عدد من النقاط في الدور الثاني".

وأتم "باهر المحمدي اقترب من العودة للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، بعدما شارك لعدة دقائق أمام كهرباء الإسماعيلية وديا.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة مساء الإثنين أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري.

الإسماعيلي في الدوري باهر المحمدي عبد الرحمن مجدي
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