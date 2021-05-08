ذا صن: إنتر ميامي ينافس واتفورد للحصول على خدمات أشلي يونج

ينافس إنتر ميامي الأمريكي، واتفورد الإنجليزي في الحصول على خدمات أشلي يونج ظهير إنتر الإيطالي بعد نهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد يونج مع إنتر بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل دون مقابل لأي نادٍ جديد.

وحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن واتفورد مهتم بضم لاعبه السابق، لينافس إنتر ميامي الأمريكي المملوك لـ ديفيد بيكام والذي يقوده فيل نيفيل.

وتضم قائمة إنتر ميامي عدة أسماء أبرزها الفرنسي بلاس ماتويدي والأرجنتيني جونزالو إيجوايين والإنجليزي راين شاوكروس.

ولعب يونج لواتفورد بين 2003 و2007، 110 مباراة وسجل 22 هدفا.

وأشارت الصحيفة لتصريحات ليونج سابقة قائلا: "أعلم أنني بدأت مسيرتي في واتفورد، دائما أقول وكذلك سأقول أنه منزلي".

وعاد واتفورد للدوري الإنجليزي الممتاز من جديد بعد غياب لموسم واحد في "شامبيونشيب" وهو ما قد يسهل مهمة الظهير البالغ 35 عاما.

يونج استطاع مع إنتر في حصد لقب الدوري الإيطالي، إذ خاض 23 مباراة الموسم الحالي في الدوري وصنع 3 أهداف.