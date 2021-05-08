خبر في الجول – الزمالك يحصل على 100 ألف دولار من الوداد

تحصل نادي الزمالك على باقي قيمة صفقة إعارة محمد أوناجم لاعب الفريق لنادي الوداد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك تحصل على مبلغ 100 ألف دولار، قيمة المبلغ المتبقي من صفقة إعارة محمد أوناجم للوداد.

وكان نادر السيد حارس الزمالك السابق ووكيل اللاعبين، قد ساعد في حصول الزمالك على المبلغ بعد توسطه لدى سعيد الناصري رئيس الوداد، والذي تربطه بع علاقة صداقة.

محمد أوناجم انتقل لنادي الوداد خلال انتقالات يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة مع الزمالك والوداد. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 4 آخرين.