خبر في الجول – الزمالك يحصل على 100 ألف دولار من الوداد

السبت، 08 مايو 2021 - 14:09

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد أوناجم - الوداد

تحصل نادي الزمالك على باقي قيمة صفقة إعارة محمد أوناجم لاعب الفريق لنادي الوداد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك تحصل على مبلغ 100 ألف دولار، قيمة المبلغ المتبقي من صفقة إعارة محمد أوناجم للوداد.

وكان نادر السيد حارس الزمالك السابق ووكيل اللاعبين، قد ساعد في حصول الزمالك على المبلغ بعد توسطه لدى سعيد الناصري رئيس الوداد، والذي تربطه بع علاقة صداقة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – الزمالك يتحرك بعد شكوى باتشيكو للاتحاد الدولي عضو تنفيذية الزمالك: نفذنا طلب سموحة وأعدنا بث اللقاء.. وكيف تفصل قناة الأهلي مراسلا بسبب انتماءه؟ في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز في الجول يكشف موقف مصابي الزمالك قبل لقاء القمة

محمد أوناجم انتقل لنادي الوداد خلال انتقالات يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة مع الزمالك والوداد. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 4 آخرين.

في الدوري الزمالك الوداد محمد أوناجم
نرشح لكم
أخر الأخبار
الرحلة لم تنته.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد نيمار 13 دقيقة | ميركاتو
أبو جريشة: عروض لـ باهر وعبد الرحمن مجدي؟ شائعات ليس لها أساس من الصحة 15 دقيقة | الدوري المصري
ذا صن: إنتر ميامي ينافس واتفورد للحصول على خدمات أشلي يونج 38 دقيقة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول – الزمالك يحصل على 100 ألف دولار من الوداد 51 دقيقة | الدوري المصري
أسطورة يوفنتوس ينتقد دوناروما: ماذا تحتاج أكثر؟ ساعة | الدوري الإيطالي
ماركا: عرض من فرانكفورت لـ راؤول.. ومستقبل زيدان يحسم القرار ساعة | الدوري الألماني
نائب رئيس اللجنة الأولمبية: إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو؟ لا وجود لهذا السيناريو 2 ساعة | منتخب مصر
رومانو: نيمار جدد بالفعل لـ باريس سان جيرمان 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 اعتذار وتوضيح 3 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد 4 مروان محسن: أعتذر لـ محمد شريف عما قاله والدي.. أرجو عدم التواصل مع أي شخص من عائلتي
قد ينال إعجابك