أسطورة يوفنتوس ينتقد دوناروما: ماذا تحتاج أكثر؟

السبت، 08 مايو 2021 - 13:41

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - ميلان

طالب دينو زوف حارس إيطاليا ويوفنتوس السابق، جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان بعدم افتعال المشاكل من أجل راتب أفضل.

وينتهي تعاقد دوناروما مع ميلان بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده بعد في ظل الأنباء التي توضح رغبته في البقاء، ومحاولات يوفنتوس لضمه بنهاية الموسم دون مقابل.

وقال زوف لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "لا أعتقد أنني سأكون أخلاقيا أكثر من اللازم إذا كنت مكانه، لن أرغب في خلق المزيد من المشاكل لمجرد الحصول على راتب أفضل".

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وأضاف "إنه شاب ولديه كفاءة غير عادية ويلعب بالفعل مع نادٍ كبير. ماذا يحتاج أكثر؟ لا أعتقد أن الأمر كله يتعلق بدوري الأبطال أيضا، لأنه تفاوض مع الإداة عندما كان ميلان في الصدارة".

ويطالب دوناروما ووكيله مينو رايولا بزيادة راتبه ليصل إلى 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، بينما يتقاضى الإيطالي الشاب حاليا 6 ملايين يورو في الموسم.

وعن صراع مقاعد دوري الأبطال أضاف: "أنا واثق من أن يوفنتوس سينهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى، حيث يتمتعون بمزيد من الجودة في تشكيلتهم، ولهذا أعتقد أن مباراة يوفنتوس ضد ميلان ستكون حاسمة قبل كل شيء بالنسبة للروسونيري".

وأتم "أعتقد أن أندريا بيرلو سيحقق هدفه وسيبقى مدربا للفريق. كان لدى يوفنتوس الكثير من التغييرات للتعامل معها، في حين غادر إنتر أوروبا مبكرا وتمكن من التركيز بالكامل على الدوري وحقق اللقب".

إنتر حقق اللقب الغائب منذ 11 عاما بالتتويج قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

ويتنافس أتالانتا ويوفنتوس وميلان ونابولي ولاتسيو على المقاعد الثلاثة المتبقية للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

دينو زوف جانلويجي دوناروما يوفنتوس ميلان
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