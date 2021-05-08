ماركا: عرض من فرانكفورت لـ راؤول.. ومستقبل زيدان يحسم القرار

بدأ نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني مفاوضاته مع راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الشباب لـ ريال مدريد "كاستيا" لتولي مهمة الفريق الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إينتراخت يسعى لأن يكون راؤول المدير الفني القادم خلفا لإيدي هوتر والذي سينتقل لتدريب بوروسيا مونشنجلادبخ الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن الطرفان عقدا محادثات أولية تم إيقافها لنهاية شهر مايو الجاري، إذ يركز راؤول على مهمة قيادة ريال مدريد كاستيا للتأهل إلى الدرجة الثانية.

وأوضح التقرير أن قرار راؤول يتربط بمستقبل زين الدين زيدان مع الفريق الأول والذي لم يقرر بعد هل سيواصل أم يرحل بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة ماركا أن يواكيم لوف وماسيميليانو أليجري وراؤول من المرشحين لخلافة زيدان في النادي الملكي.

راؤول قاد فريق كاستيا حتى الآن في 51 مباراة فاز في 20 وتعادل في 17 وخسر 14، كما قاد فريق الشباب تحت 19 عاما لحصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وينافس فرانكفورت على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في صراعه مع فولفسبورج وبوروسيا دورتموند.

ويحتل النسر الألماني المركز الرابع برصيد برصيد 56 نقطة بفارق نقطة عن فولفسبورج الثالث ومثلها عن دورتموند الخامس قبل 3 جولات على نهاية الموسم.