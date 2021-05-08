نائب رئيس اللجنة الأولمبية: إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو؟ لا وجود لهذا السيناريو

شدد جون كوتس نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لا شيء يمنع إقامة أولمبياد طوكيو 2020 رغم مخاطر تفشي فيروس كورونا.

ورد كوتس على سؤال وكالة الأنباء الفرنسية عن احتمالية تأجيل أو إلغاء أولمبياد طوكيو قائلا في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "كلا، لا وجود لهذا السيناريو".

وأضاف "لقد أفصح رئيس الوزراء الياباني بذلك إلى رئيس الولايات المتحدة قبل أسبوعين أو ثلاثة، ولا يزال يقول ذلك إلى اللجنة الأولمبية الدولية".

وتابع "نواصل العمل معه (رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا) في ما يتعلق بجميع الاجراءات الصحية، الأمور تسير كما يجب".

وواصل "أمضينا القسم الأول من العام الماضي لدراسة أسوأ السيناريوهات المحتملة، ثم قمنا بدراسة الاجراءات الضرورية الواجب اتخاذها".

وأتم "كل الاجراءات التي اتخذناها تهدف إلى حماية سلامة الرياضيين وسكان اليابان".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه سوجا تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أسابيع لنهاية شهر مايو الجاري بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تبدأ أولمبياد طوكيو في الثالث والعشرين من يوليو المقبل، وتنتهي في الثامن من أغسطس.