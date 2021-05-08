رومانو: نيمار جدد بالفعل لـ باريس سان جيرمان

السبت، 08 مايو 2021 - 12:26

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

كشف فابريزيو رومانو صفحي شبكة "سكاي سبورتس" عن إن نيمار دا سيلفا جدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وحسب الصحفي الإيطالي الموثوق، فإن نيمار جدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2026.

وسيحصل النجم البرازيلي على راتب 30 مليون يورو في الموسم بعد خصم الضرائب، بالإضافة لبعض الحوافز.

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العقد الجديد سيتضمن مكافأة ضخمة أيضا للاعب في حالة التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ويٌخطط باريس سان جيرمان للإعلان عن تجديد نيمار بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

نيمار انضم لـ باريس سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 27 مباراة. سجل فيهم 15 هدفا وصنع 10 آخرين.

نيمار دا سيلفا باريس سان جيرمان
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