كورييري ديللو سبورت: لاعبو إنتر رفضوا طلب رئيس النادي.. وغموض حول مستقبل كونتي

السبت، 08 مايو 2021 - 10:54

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبو إنتر بالفوز بلقب الدوري الإيطالي

رفض لاعبو إنتر طلب ستيفان زيهانج رئيس النادي بتخفيض رواتبهم، ويفكر أنطونيو كونتي المدير الفني وبيبي ماروتا المدير الرياضي في مستقبلهم.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن الفريق الذي احتفل منذ أيام بتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ 11 عاما يعاني من مشاكل مادية.

وطالب رئيس النادي من الجميع من لاعبين إلى مدرب وموظفين قبول تخفيض رواتبهم لمساعدة النادي على تجاوز الأزمة المالية الحالية، بالتنازل عن راتب شهر كامل بالإضافة إلى مكافأت الفوز باللقب.

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وأوضحت الصحيفة أن جميع اللاعبين رفضوا والبعض رد بغضب، فيما شددت على أن كونتي وماروتا غير مقتنعين بالموقف أيضا.

ويمتد تعاقد أنطونيو كونتي وبيبي ماروتا مع إنتر حتى صيف 2022، وإذا فضلا الرحيل سيبدأ مشروع إنتر من نقطة الصفر.

وأتم التقرير أن شركة "سونينج" المالكة تواصل البحث عن مستثمر في ظل الأزمة المالية التي تعانيها من أجل استمرار النادي.

ويمتلك إنتر 4 مباريات في الدوري الإيطالي ليخوضها أمام سامبدوريا وروما ويوفنتوس وأودينيزي.

ويتصدر الأفاعي الترتيب برصيد 82 نقطة بفارق 13 نقطة عن أتالانتا ويوفنتوس وميلان أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب برصيد 69 نقطة.

إنتر الدوري الإيطالي
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