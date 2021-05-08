خبر في الجول – الزمالك يتحرك بعد شكوى باتشيكو للاتحاد الدولي

السبت، 08 مايو 2021 - 10:51

كتب : أحمد شوقي صلاح

جايمي باتشيكو - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

بعدما تقدم جايمي باتشيكو بـ شكوى ضد نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر الزمالك التحرك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك تسلم مذكرة من "فيفا" بشكوى باتشيكو ضد النادي، والتي يطالب فيها بكامل قيمة عقده الذي لم يحصل عليه، وليس فقط الشرط الجزائي.

من جهة أخرى، يرفض الزمالك دفع المبلغ كاملا، والمقدر بـ 1.5 مليون دولار.

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الزمالك تحرك بالفعل، وأبلغ سالفاتوري تشيفالي المحامي الإيطالي للنادي دوليا لتولي الملف.

وينوي الزمالك التواصل وديا مع باتشيكو أولا، ممثلا في شريف فاروق محامي المدرب البرتغالي، وجواو فيرنانديش محاميه البرتغالي، لحل المشكلة.

كان الزمالك قد قرر إقالة باتشيكو من تدريب الفريق يوم 11 مارس الماضي بعد مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، وأعاد باتريس كارتيرون لتولي المهمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك جايمي باتشيكو
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