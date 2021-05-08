خبر في الجول - 18 يوما على عودة معلول.. وأجايي غير جاهز للقمة

مازال أمام علي معلول مدة 18 يوما قبل العودة من الإصابة التي يعاني منها، فيما تأكد غياب جونيور أجايي عن لقاء القمة أمام الأهلي أيضا.

حسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من علي معلول، فإن اللاعب سيكون جاهزا تماما للمشاركة في مباريات الأهلي بعد 18 يوما.

الظهير التونسي سيعود لتدريبات الأهلي بعد 12 يوما، لكنه سيكون جاهزا للمباريات بعد 18 يوما.

هذا يعني إن علي معلول سيغيب عن الأهلي أمام الزمالك ومباراتي ماميلودي صن داونز بشكل نهائي.

ويغيب علي معلول عن الأهلي منذ 8 فبراير الماضي، وقت خروجه مصابا أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

من جهة أخرى، جونيور أجايي تتحسن حالته مع الوقت، لكن لحاقه بمباراة القمة شبه مستحيل، بينما قد يكون جاهزا لمباراة الذهاب أمام صن دوانز يوم ١٥ أبريل.

الأهلي يلاقي الزمالك يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.