عضو تنفيذية الزمالك: الحنفي أهدر تبديلا على الزمالك.. وكيف تفصل قناة الأهلي مراسلا بسبب انتماءه؟

السبت، 08 مايو 2021 - 01:35

كتب : FilGoal

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رد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك بسخرية على طلب سموحة بإعادة لقاء الزمالك.

وقال إبراهيم عبد الله في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سموحة يطالب بإعادة لقاء الزمالك؟ لبينا طلبهم وأعدنا بث اللقاء عبر قناة الزمالك".

وعن أحداث اللقاء، قال إبراهيم "طلبنا الدفع بـ مروان حمدي وإسلام جابر سويا خلال لقاء سموحة، لكن الحكم أشرك مروان حمدي فقط واستئنف اللعب، ليهدر على الزمالك توقف لإجراء تبديل قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة. فماذا كان سيحدث إذا أُصيب حارس المرمى؟ هل كنا سنكمل المباراة من دونه؟".

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كان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد طالب بإعادة لقاء فريقه مع الزمالك بحجة وجود أخطاء تحكيمية لصالح فريقه من محمد الحنفي حكم المباراة.

وفاز الزمالك على سموحة مساء أمس الخميس بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وتطرق إبراهيم عبد الله أخيرا للحديث عن خبر مٌنتشر حول إقالة قناة الأهلي لمراسل في القناة بسبب تشجيعه لنادي الزمالك، فقال إبراهيم "سمعت بخبر إن قناة الأهلي قررت إقالة المراسل مينا ماهر لأنه (زملكاوي) رغم أنه لم يقم بأي مشكلة مهنية".

وأتم "إذا صح هذا الخبر فنحن لا نقبل بوقوع ظلم على مواطن مصري لمجرد أنه ينتمي للزمالك، ونطالبه بالتواصل معنا للتواجد معنا".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك إبراهيم عبد الله
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