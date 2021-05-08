كرة سلة - بالما: أريد تكرار تجربة جوزيه

عبر البرتغالي ماريو بالما المدير الفني الجديد لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي عن سعادته لقيادة الشياطين الحمر مشيرا إلى رغبته في تكرار إنجازات مواطنه مانويل جوزيه.

وتولى بالما تدريب فريق السلة خلفا لأشرف توفيق.

وقال بالما لموقع ناديه الرسمي: "لدينا مهمة صعبة لكن لا يوجد وقت للعمل خصوصا مع اقتراب مباريات نصف نهائي الدوري، وما نملكه هو العمل وبذل أقصى ما لدينا للمنافس على اللقب".

وأضاف "ولدت في غينيا بيساو لكني عشت لمدة 45 عاما في أنجولا بجانب عملي في الأردن والبرتغال وتونس، وأنا سعيد للعمل في مصر، حيث أمتلك انطباعات إيجابية عن البلد".

وتابع "رغم معرفتي بالكثير عن الأهلي إلا أنني أكتشفت أنه أكبر وأعرق مما كنت أتصور قبل قدومي إليه، فهو كبير على مستوى الشرق الأوسط وليس إفريقيا فقط، خصوصا على مستوى كرة القدم".

وشدد "هدفي أن أجعل فريق السلة يصل لمستوى فريق كرة القدم، وهو ما أسعى جاهدا لتحقيقه".

واستمر "السلة لعبة جماعية رغم اعتقاد البعض أننا نلعب لعبة فردية مثل التنس، وهذه هي العقلية التي سأزرعها هنا، فهي لعبة جماعية وإذا عملنا سويا ستصبح الأمور أكثر سهولة، فلا يوجد أي لاعب يفوز بمفرده، وهي ليست مهمة شخص واحد وإنما مهمة مجلس الإدارة والجهاز الفني وعناصر الفريق وهذه رسالتي لهم".

وحول تواجد طارق الغنام في منصف مدير الفريق، كشف "أعرفه منذ وقت طويلا لأنني لعبت ضد منتخب مصر حين كنت مدربا لأنجولا، لقد كنا نتحدث سويا وأنا سعيد بوجوده، لأنه سيساعدني وهو أمر مهم للفريق".

وواصل "أعرفه منذ فترة ونحن أصدقاء، لقد لعب لمنتخب مصر وفي بطولات إفريقيا مع الفريق والمنتخب، لذا يدرك جيدا ما أحتاجه لمساعدة الفريق".

وأكمل "الأهلي لديه لاعبين جيدين، وفريق قوي، ومن الأهم الأشياء التي يجب على اللاعبين أن يعرفوها هي أن اللعب في الأهلي يعد بالأمر الكبير لانه النادي الأكر في مصر وأحد أكبر أندية العالم، لذلك عليهم تقديم أفضل ما لديهم".

وتطرق للحديث عن مانويل جوزيه، وقال: "أعرفه جيدا ولقد كان مدربا عظيما وحقق العديد من الأشياء هنا".

وأتم "التتويج بخمس بطولات لدوري أبطال إفريقيا ليس بالأمر السهل، فهو يحب الأهلي ويتحدث عنه دائما في البرتغال، وهدفي أن أحقق نجاحات مع فريق السلة مثل التي حققها مع فريق كرة القدم".