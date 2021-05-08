خبر في الجول – عصام الطيار إلى فاردار المقدوني

السبت، 08 مايو 2021 - 00:11

كتب : أحمد الخولي

عصام الطيار - يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

أتم محمد عصام الطيار حارس الأهلي لكرة اليد، اتفاقه مع الأهلي لتجديد عقده مع الفريق وخروجه معارا لفريق فاردار المقدوني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عصام الطيار ورغم انتهاء تعاقده مع الأهلي، إلا أنه رفض الانتقال لـ فاردار مباشرة، وفضل التجديد لفريقه، على أن يكون خروجه عن طريق النادي.

الطيار (25 عاما) اتفق مع الأهلي على تجديد تعاقده لأربعة مواسم مقبلة، على أن يخرج معارا لفريق فاردار المقدوني لمدة موسمين.

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ومن المنتظر أن تتم الصفقة بشكل رسمي، ويتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة.

ويعد فريق فاردار المقدوني ضمن أفضل فرق أوروبا في كرة اليد مؤخرا، وسبق لهم التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2019.

كان الطيار قد توج مع الأهلي بلقب كأس مصر هذا الموسم، فيما خسر لقب الدوري أمام الزمالك.

ويعد الطيار حارس منتخب مصر لليد الأساسي، بجانب كريم هنداوي المحترف أيضا في صفوف فريق يوروفارم بيليستر المقدوني كذلك.

كرة يد الأهلي محمد عصام الطيار
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