ليكيب: نيمار سيجدد عقده مع سان جيرمان خلال ساعات

يبدو أن نيمار اقترب من تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان بحسب ما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

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ونشرت الصحيفة الفرنسية تقريرا يفيد بأن نيمار سيوقع على عقود التجديد خلال الساعات المقبلة.

وسيوقع نيمار على عقد جديد لمدة 4 مواسم مع باريس سان جيرمان، ليستمر مع الفريق حتى عام 2026.

وينتهي عقد نيمار (29 عاما) مع باريس سان جيرمان في عام 2022.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 في صفقة تاريخية، جعلته أغلى لاعب في العالم.

إذ حصل النادي الفرنسي على خدمات نيمار بعدما دفع الشرط الجزائي المقدر بـ222 مليون يورو، في عقده مع برشلونة.

ولعب نيمار 112 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل 85 هدفا وصنع 51.