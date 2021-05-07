اغتيال لاعب فلسطيني.. ودعوة للتحقيق بجرائم الاحتلال بحق الرياضيين

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سعيد عودة لاعب شباب فريق مركز بلاطة الفلسطيني.

وحسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الذخيرة الحية صوب الطفل سعيد يوسف محمد عودة (16 عاما) من قرية "أودلا" جنوب نابلس يوم الأربعاء الماضي، رغم أنه لم يكن يشارك في المواجهات التي كانت تدور على مدخل القرية".

المركز الإعلامي الفلسطيني للإعلام، كشف بأن اللاعب الشهيد كان ضمن اختيارات فريق أكاديمية بيلية الألمانية الفلسطينية، للمشاركة في بطولة شرم الشيخ الدولية لكرة القدم شهر يونيو المقبل.

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أصدر بيانا يستنكر فيه اغتيال اللاعب، ويدعو كافة الاتحادات الدولية والقارية واللجان المعنية، لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الرياضيين في فلسطين.

وجاء نص بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم كالتالي:

استنكر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، باسمه واسم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وأسرة كرة القدم الفلسطينية، اليوم الخميس، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعب نادي مركز بلاطة، سعيد يوسف عودة (16 عاماً).

وكان الشهيد سعيد عودة، وهو لاعب في فريق الشباب بنادي مركز بلاطة، وتأهل معه مؤخراً الى دور الثمانية من بطولة طوكيو الرابعة للشباب، قد تعرض لإصابة بالرصاص الحي في جسده جراء اطلاق قوات الاحتلال النار عليه بشكل مباشر، مساء الأربعاء، الموافق 05-05-2021، ليفارق الحياة.

وقال الرجوب إن جريمة تصفية وقتل اللاعب عودة، تضاف إلى سلسلة الجرائم العنصرية التي يقترفها جيش الاحتلال الاسرائيلي بشكل متواصل بحق الرياضيين والرياضة الفلسطينية، وبطريقة سافرة مخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية والرياضية.

وأضاف الرجوب أن تصفية الجيش الاسرائيلي للاعب الشاب تشكل جريمة لا يمكن للمؤسسة الرياضية الدولية السكوت عنها وإغفالها، وإنما يجب أن يكون هناك تحركاً من أجل حماية عناصر اللعبة في فلسطين من بطش قوات الاحتلال الاسرائيلي بحقهم.

وأكد أن اتحاد كرة القدم وجه رسائل عاجلة إلى كافة الاتحادات الدولية والقارية واللجان المعنية، تطالب فيها بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الرياضيين في فلسطين.

وتنعي أسرة عمل FilGoal.com شهيد الكرة العربية سعيد يوسف، داعين المولى عز وجل أن يلهم أهله وأحبائه الصبر والسلوان.