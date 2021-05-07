خطوتان نحو اللقب.. يلماز يصرخ في وجه لانس ويقود ليل للاقتراب من حسم الدوري الفرنسي

الجمعة، 07 مايو 2021 - 22:52

كتب : FilGoal

بوراك يلماز - ليل

فاز ليل على لانس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب بولار دولولي في الجولة 36 للدوري الفرنسي.

تقدم بوراك يلماز لليل في الدقيقة 4 من ركلة جزاء.

وعاد المهاجم التركي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40.

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واختتم جوناثان دافيد ثلاثية فريقه في الدقيقة 60.

وتلقى كلمينت ميشلين لاعب لانس البطاقة الحمراء في الدقيقة 35 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

انتصار ليل رفع رصيده للنقطة 79 قبل جولتين من النهاية.

ووسع ليل الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان إلى 4 نقاط، قبل مواجهة النادي الباريسي لفريق رين، يوم الأحد المقبل.

ويحتاج ليل للفوز في المباراتين المتبقيتين له في الدوري الفرنسي لحسم اللقب رسميا.

وفي حالة حسم اللقب، سيحصل ليل على الدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تحقيقه مواسم: 1945-1946 و1953-1954 و2010-2011.

ووصل يلماز إلى لهدفه رقم 15 في الموسم الحالي مع ليل في الدوري الفرنسي.

ليكون ثاني أكبر يسجل تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى بعد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي سجل 27 هدفا في الموسم الحالي.

ويلعب ليل في الجولة المقبلة ضد سانت إتيان، بينما يلعب لانس ضد بوردو.

ويختتم ليل مبارياته في الدوري بمواجهة أنجيه.

ليل الدوري الفرنسي
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