الرياض زرقاء.. الهلال يحسم الدربي بخماسية وينفرد بالصدارة

اكتست مدينة الرياض بالأزرق، نسبة إلى الهلال الذي حسم الدربي على حساب الشباب، وانفرد بصدارة الدوري السعودي.

فاز الهلال على الشباب بـ خمسة أهداف مقابل هدف على استاد الأمير خالد بن سلطان، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 51 نقطة منفردا بصدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الشباب عند 48 نقطة في المركز الثاني.

ويحل اتحاد جدة الذي يضم أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ثالثا، برصيد 46 نقطة، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

سجل بافيتيمبي جوميز هدفين، وهدف لـ لوشيينو فييتو، وناصر الدوسري، ومحمد كنو، فيما سجل فابيو مارتينيز هدف الشباب الوحيد.

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التشكيل

كارلوس هيرنانديز مدرب الشباب بدأ اللقاء بخطة 4-3-3 وبـ أوديون إيجاليو كقلب هجوم، فيما تواجد إيفر بانيجا في وسط الملعب.

في المقابل، بدأ روجيريو ميكالي مدرب الهلال بخطة 4-2-3-1 وبـ بافيتيمبي جوميز كقلب هجوم، فيما لعب الثلاثي الناري لوشيانو فييتو، وسيباستيان جيوفنكو، وأندريه كاريو من تحته.

وصف المباراة

بداية المباراة كانت نارية. الهلال تقدم في الدقيقة الثالثة بعد ركنية نفذها جيوفنكو، وقابلها جوميز برأسية في المرمى مسجلا الأول.

والرد كان سريعا من الشباب بهدف التعادل في الدقيقة الخامسة. تمريرة من إيجور ليشونسينكو إلى فابيو مارتينيز الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء مسجلا التعادل.

فرصة لكل فريق

المباراة المفتوحة استمرت، وسدد جوانكا بقوة في الدقيقة الـ15، لكن عبد الله المعيوف تصدى لها ومنع الهدف الثاني للشباب.

في المقابل رد الهلال بـ ركنية جديدة في الدقيقة الـ16 ينفذها جيوفنكو وتمر من الجميع وكاد يسجل علي آل بليهي منها، لكن الحارس زيد البواردي ينقذها بقدمه من قبله في اللحظة الأخيرة.

الهلال يتألق

الهلال تألق هنا وسجل حضوره بقوة. جيوفنكو تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ22 بعد مراوغة، منعها حسان تبماكتي بيده داخل منطقة الجزاء. الحكم ستيفان كوفاتش عاد لتقنية الفيديو، ثم قرر احتساب ركلة الجزاء.

جوميز نفذ ركلة الجزاء بنجاح، وسجل الهدف الثاني للهلال. هدف هو الـ20 للفرنسي متصدر الدوري السعودي هذا الموسم حتى الآن.

ندم الشباب

الشباب سيطر تماما بعد الهدف الثاني وكاد يتعادل أكثر من مرة. إيجالو سدد بقوة في الدقيقة الـ28، وتصدى لها المعيوف لترتد إلى سيبا الذي يسدد ويبعدها الدفاع إلى ركنية.

وكانت أقرب الفرص في الدقيقة الـ35 بعد تمريرة رائعة إلى كريستيان جوانكا الذي انفرد تماما، لكنه فضل التمرير إلى إيجالو، ليقطعها محمد جحفلي في منتصف الطريق ببراعة.

كوفاتش صعب مهمة الشباب في الدقيقة الـ44 بطرد إيفر بانيجا لاعب وسط الشباب بالإنذار الثاني.

ولوشيانو فييتو عقد الأمر تماما في الدقيقة الـ47 بهدف ثالث. فييتو قطع الكرة من إيجور ليشنوفيسكو مدافع الشباب وانفرد وسدد الكرة ساقطة في المرمى مسجلا الثالث للهلال، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثية.

الشوط الثاني

الشباب بدأ الشوط الثاني بأولى التبديلات. كارلوس هيرنانديز دفع بـ فواز الصقور بدلا من حسام تمباكتي.

في المقابل، الهلال بدأ الشوط الثاني بنفس القوة، وكاد يسجل مجددا. تمريرة من جيوفنكو إلى جوميز في الدقيقة الـ47 والذي توغل وسدد بجانب القائم.

جيوفنكو سدد أيضا في الدقيقة الـ51 بقوة، لكن زيد البواردي تصدى لها إلى ركنية.

تبديلات مثمرة

ميكالي مدرب الهلال لجأ لدكته في الدقيقة الـ61 بدخول سلمان الفرج العائد من الإصابة، وناصر الدوسري بدلا من سيباستيان جيوفنكو وعبد الله عطيف.

وأتت التبديلات ثمارها سريعا بهدف رابع في الدقيقة الـ65. انطلاقة من فييتو وتبادل للكرة مع سلمان الفرج ثم كعب إلى أندريه كاريو، والبيروفي أرسل عرضية، قابلها البديل ناصر الدوسري بلمسة في المرمى مسجلا الرابع.

في المقابل رد الشباب بثلاث تبديلات. شارك نواف العابد، ومتعب الحربي، وتركي العمار بدلا من سيبا، وكريستيان جوانكا، وعبد الله الدوسري في الدقيقة الـ70.

الخامس كاد يحضر في الدقيقة الـ79 بعد عرضية أرضية من فييتو، أنقذها البواردي بقدمه قبل متابعة جوميز.

في المقابل سدد البديل نواف العابد في الدقيقة الـ80، لكن المعيوف تصدى لها بسهولة.

وصارت خمسة في الدقيقة الـ85. محمد كنو قطع الكرة من كريستيان جيوانكا، وينفرد ويسدد مسجلا الخامس.

وجاء آخر تبديلات اللقاء في الدقيقة الـ88 بدخول ناصر الشهري بدلا من جوميز.

حكم المباراة احتسب ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع، مروا بسلام، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف.