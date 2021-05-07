لاعب أندرلخت السابق: أخبَروا فايلر بأمور سيئة عني لكنه أحبني في النهاية

الجمعة، 07 مايو 2021 - 21:47

كتب : FilGoal

كارا مبودجي - ريني فايلر

كشف السنغالي كارا مبودجي لاعب السيلية القطري ومدافع أندرلخت البلجيكي سابقا، عن كواليس علاقته المتقلبة بـ ريني فايلر.

مدرب الأهلي السابق أشرف على تدريب كارا في صفوف أندرلخت، ومعا نجحا في تحقيق لقب الدوري البلجيكي.

وسُئل كارا في حوار مع صحيفة La Dernière Heure البلجيكية عن مدربه المفضل في أندرلخت، فجاءت إجابته واضحة: "ريني فايلر".

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وأوضح كارا: "لقد صرت بطلا مع فايلر رغم أن علاقتنا كانت صعبة في البداية".

وتابع: "لقد أخبروه بأمور (سيئة) عني، كنت في طريقي للانتقال إلى سوانزي سيتي لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف".

وواصل: "ولذا عدت إلى أندرلخت وكنت جاهزا لمواصلة العمل، وقد لاحظت أنه تلقى ملاحظات مسبقة عني، فقد استبعدني مباشرةً".

وزعم: "لقد قالوا له إنه عليه إخراجي من حساباته لو أراد نيل احترام المجموعة".

وأتم: "لكن في نهاية المطاف أُعجبنا ببعضنا البعض، وصرنا أبطالا معا".

كارا (31 عاما) يلعب في السيلية القطري منذ 2019، وسبق له تمثيل جينك وأندرلخت في بلجيكا، ونانت في فرنسا.

ويمتلك كارا 47 مباراة دولية مع منتخب السنغال، وتواجد في القائمة التي خاضت غمار كأس العالم 2018 دون أن يظهر في أي مباراة.

فايلر
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