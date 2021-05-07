فاناتيك التركية: مستوى مصطفى محمد في التدريب رسم البسمة على وجه تريم

نقلت صحيفة فاناتيك التركية كواليس معسكر جالاتاسراي قبل المواجهة المصيرية أمام بشكتاش في دربي إسطنبول غدا السبت.

جالاتاسراي يستقبل بشكتاش في ملعب ترك تيليكوم أرينا، بالجولة 38 للدوري التركي.

وذكرت الصحيفة التركية أن 5 من لاعبي جالاتاسراي قدّموا مستوى مميزا في التدريبات، مما رسم البسمة على وجه المدرب المخضرم فاتح تريم.

وكشفت الصحيفة عن أن هذا الخماسي هو: مصطفى محمد وجيلسون فيرنانديش وخليل ديرفيشوجلو وتايلان أنتاليالي وكريم أكتوركوجلو في التدريبات.

ووعد لاعبو جالاتاسراي مدربهم فاتح تريم بالفوز على بشكتاش وإطالة عمر المنافسة على لقب الدوري.

وتحدث الهولندي ريان بابل مع زملائه في جالاتاسراي عن تفاصيل تخص فريقه السابق بشكتاش.

كما قام القائد أردا توران بتحفيز اللاعبين الصغار وحدثهم عن أهمية مباراة الدربي.

ويتصدر بشكتاش الدوري التركي برصيد 81 نقطة، ويطارده فنربخشة بـ76 نقطة، ثم جالاتاسراي بـ75 نقطة.

ويخسر جالاتاسراي اللقب رسميا إذا فشل في الفوز على بشكتاش.

من جانبه، قد يحسم بشكتاش اللقب في هذه الجولة لو انتصر على جالاتاسراي، وتعادل فنربخشة أو خسر أمام أنقرة جوتشو.

وخاض مصطفى محمد 14 مباراة مع جالاتاسراي في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه قادما من الزمالك في يناير الماضي، وسجل 7 أهداف.