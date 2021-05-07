بمشاركة مرموش.. سانت باولي يسقط برباعية ويفقد أمل الصعود رسميا

فقد سانت باولي أي أمل في الصعود للدوري الألماني الممتاز، بهزيمته أمام مضيفه هولستين كييل برباعية نظيفة في الجولة 32 لدوري الدرجة الثانية.

عمر مرموش النادي : سانكت باولي سانكت باولي

وشارك عمر مرموش أساسيا في صفوف سانت باولي، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

وسجل هولستين كييل أهدافه بواسطة أحمد أرسلان، وفين بارتلس (مرتين)، وياني سيرا في الدقائق 21 و24 و49 و67.

وغادر مرموش الملعب في الدقيقة 61 أثناء تأخر فريقه بثلاثية، وعوضه زميله ماكس ديتجن.

وكان هولستين كييل قد ودع كأس ألمانيا من الدور نصف النهائي بخسارته بخماسية نظيفة أمام بوروسيا دورتموند قبل أسبوع.

الفوز رفع رصيد هولستين كييل إلى 56 نقطة في المركز الثالث من 30 مباراة، بفارق نقطة وحيدة عن جروثر فيورث صاحب المركز الثاني، ولكن الأخير خاض مباراة أكثر.

بينما يتصدر بوخوم الترتيب برصيد 60 نقطة.

وفقد سانت باولي حظوظه في الصعود إلى الدوري الألماني الممتاز رسميا، بتجمُد رصيده عند 47 نقطة في المركز السابع.

وبالتالي لن يستطيع سانت باولي معادلة رصيد هولستين كييل الثالث فيما تبقى من جولتين بعمر المسابقة.

ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدوري الألماني مباشرةً، فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحقا من ذهاب وإياب أمام صاحب المركز 16 في الدوري الممتاز.

وفشل سانت باولي في تقديم خدمة لجاره وغريمه التاريخي هامبورج صاحب المركز الرابع برصيد 52 نقطة والطامح للعودة للدوري الألماني.

ورغم عدم الصعود للدوري الممتاز، إلا أن سانت باولي قدّم دورا ثانيا هائلا، نجح خلاله في مغادرة مراكز الهبوط ومداعبة المركز الثالث المؤهل إلى مُلحق الصعود.

تزامن ذلك مع انضمام مرموش إلى صفوفه منذ يناير الماضي قادما من فولفسبورج على سبيل الإعارة.

وشارك مرموش في 19 مباراة مع سانت باولي، سجّل خلالها 7 أهداف وصنع 3.

ولم يخسر سانت باولي إلا 4 مباريات منذ انضمام مرموش إلى النادي في الشتاء الماضي.