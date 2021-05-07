هل يُنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى إنجلترا؟

مصير نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي أصبح غاضبا، وذلك بعد وضع تركيا ضمن القائمة الحمراء المحظور السفر لها، من قبل المملكة المتحدة.

من المقرر استضافة إسطنبول للنهائي 29 مايو الجاري، لكن المملكة المتحدة أعلنت أمس الجمعة، وضع تركيا على قائمة الدول الأكثر خطرا والواجب تطبيق إجراءات مشددة للسفر لها، اعتبارا من يوم 17 مايو الجاري.

هذا يعني أنه يتعين على العائدين من البلاد، الحجر الصحي في الفنادق المختارة من قبل الحكومة لمدة 10 أيام عند العودة لتفادي انتشار فيروس كورونا في البلاد. هذه مشكلة كبيرة للأندية واللاعبين، إذ تنطلق بطولة أمم أووربا في 11 يونيو، بعد 13 يومًا فقط من النهائي.

جرانت شابس وزير النقل البريطاني قال "الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في محادثات حاليا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول هذا الأمر. ونحن منفتحون لفكرة استقبال المباراة في إنجلترا".

ماذا حدث يوم الجمعة؟

شابس حدد قواعد السفر خارج إنجلترا بداية من 17 مايو خلال مؤتمر صحفي.

ستستند القواعد إلى نظام إشارات المرور، مع تصنيف الدول باللون الأخضر أو ​​الأصفر أو الأحمر بناءً على مخاطر كورونا في تلك البلاد.

وخلال الاجتماع، أكد شابس إضافة تركيا للقائمة الحمراء، بجانب نيبال، وجزر المالديف.

دول "القائمة الحمراء'' هي تلك التي تعتبر الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ COVID-19. بموجب قواعد السفر للبلدان المدرجة في هذه الفئة، يمكن للمقيمين في المملكة المتحدة أو الأيرلنديين أو المواطنين البريطانيين دخول المملكة المتحدة إذا كانوا في تلك الدول أو سافروا عبرها خلال الأيام العشرة السابقة، لكنهم سيحتاجون إلى الدخول في الحجر الصحي بالفندق لمدة 11 ليلة.

سيتم رفض دخول المواطنين الآخرين إلى المملكة المتحدة.

شابس قال في المؤتمر الصحفي "أخشى أن نضطر إلى إضافة تركيا لقائمة الدول الحمراء، وسيكون لهذا عدة تداعيات".

وأضاف "أولا، هذا يعني أنني خائف من أن على الجماهير يجب ألا تسافر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".

شابس أتبع "يمكنني أن أقول لكم إن الاتحاد الإنجليزي في مناقشات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالفعل بشأن هذا الأمر، ونحن منفتحون للغاية لاستضافة النهائي، ولكنه في النهاية قرار يخص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وزير النقل أكمل "تحدثت مع وزيرة الدولة للثقافة والإعلام والرياضة حول هذا الأمر، لذلك نحن منفتحون جدًا على ذلك".

وأتبع "لكن في النهاية ، هذا قرار يتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالنظر إلى وجود فريقين إنجليزيين في ذلك النهائي. نتطلع إلى سماع ما سيقولونه".

التداعيات على الجماهير

ماذا يعني استمرار الوضع الحالي على الجماهير؟

سيعني ذلك حرمان الجماهير من السفر لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، بالنظر لأن طرفا النهائي من إنجلترا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان قد وافق على حضور 25 ألف متفرج للنهائي، لكن هذا قد لا يتحقق.

إذا قرر المشجعون السفر لحضور النهائي، فسيضطرون إلى الخضوع لحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة بعد ذلك. سيكلفهم ذلك حوالي 1750 جنيه إسترليني لمدة 10 أيام.

التداعيات على اللاعبين

يوجد في إنجلترا استثناء للاعبين والرياضيين عموما "فقاعة النخبة الرياضية" نظرا لـ كمية الاختبارات التي يتم إجراؤها.

ليس هذا هو الحال بالنسبة للبلدان المدرجة في القائمة الحمراء. سيتعين عليهم الحجر الصحي مثل أي شخص آخر يعود من تركيا.

هل يقام النهائي في ويمبلي؟

إذا قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل المباراة إلى إنجلترا فعلا بالنظر لوجود طرفين إنجليزيين للمباراة، فمن غير المرجح أن يتم ذلك في ويمبلي، الذي استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2011.

السبب هو أن ملعب ويبملي سيستضيف المباراة الفاصلة للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بنفس يوم نهائي دوري أبطال أوروبا.

بالتالي، فوقتها سيتعين على إنجلترا إيجاد حلول أخرى لاستضافة النهائي، ومنها ملعب فيلا بارك حسب بعض التقارير الصحفية.

يذكر أن نهائي الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا كان محددا له أن يقام في إسطنبول، قبل أن يٌنقل إلى "دا لوش" في لشبونة عاصمة البرتغال بسبب فيروس كورونا أيضا.