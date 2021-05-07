مران الزمالك – تدريبات إضافية لـ عبد الشافي.. وجلسة فنية لـ أوباما

خاض نادي الزمالك مران اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد أقل من 24 ساعة على الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف واحد.

وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة للاعبين طالبهم فيها بإغلاق ملف مباراة سموحة نهائيا والتركيز على مواجهة الأهلي المقبلة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة سموحة تدريبات استشفائية في صالة الجيمنازيوم.

واكتفى كارتيرون بتخصيص تدريبات استشفائية للاعبين حرصا على عدم تعرضهم للإجهاد.

وخضع الفريق لتدريبات بدنية قوية بإشراف فيرناندو وأحمد عصمت لرفع معدلات اللياقة في الفترة المقبلة.

وعقد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالزمالك جلسة سريعة مع يوسف أوباما، وجّه له خلالها بعض التعليمات لتنفيذها في المباريات المقبلة.

وواصل عبد الله جمعة برنامجه التأهيلي والعلاجي في صالة الجيمنازيوم، بسبب معاناته من جزع في الرباط الداخلي للركبة.

كما خاض محمد عبد الشافي تدريبات بدنية إضافية بعد مران الجمعة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال.

وشارك الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد في التدريبات الجماعية، بعد أن خاضا مباراة مباراة ودية مع فريق الأمل أمام سرس الليان.

وشهد المران مشاركة الشبان: أسامة فيصل، وحسام عبد المجيد، وحسام أشرف، وحسين فيصل، وحمدي علاء، ويوسف أسامة، وأحمد نادر، والسيد عطية، ومحمد قنديل.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا عقب المران المسائي غدا السبت، استعدادا لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 للدوري المصري.