ميهايلوفيتش: مورينيو مدربا لـ روما؟ سيكون الأمر صعبا عليه

يرى سينسيا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا أنه من الصعب أن ينجح جوزيه مورينيو في روما.

وأعلن نادي روما توصله لاتفاق مع مورينيو لتولى مهمة تدريب الفريق لمدة 3 مواسم.

وقال ميهايلوفيتش في المؤتمر الصحفي لمواجهة أودينيزي: "سعيد لأن عودة مورينيو جيدة لكرة القدم الإيطالية. لديه كاريزما وشخصية، لكن روما تحدٍ صعب، وسنرى ما سيحدث".

وأضاف "سيحتاج إلى فريق. اللاعبون العظماء يصنعون مدربين عظماء. يستحق روما الثناء لأنه لم يتوقع أحد ذلك".

وأتم "أنا مقتنع بأن مورينيو سيبلي بلاءً حسنا، يمكنه حتى القتال من أجل اللقب، لكن يجب أن يكون قادرا على التعامل مع البيئة بشكل جيد. سيكون الأمر صعبا عليه".

مورينيو الذي درب إنتر سابقا نافس روما على لقب الدوري الإيطالي في موسم 2009-2010.

والآن سيكون على البرتغالي قيادة روما في ثاني تجاربه بإيطاليا ضد فريقه السابق بطل الموسم الجاري.