مؤتمر كومان: طردي كان قرارا شخصيا.. وبرشلونة بطل الدوري في تلك الحالة

يؤمن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن طرده وإيقافه كان قرارا شخصيا وأنه لم يقم بما يستدعي حدوث ذلك.

وتحدث كومان في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "أعتقد أن الأمر شخصي، قول يا له من شخصية لا أعتقد أن هذه الجملة تستدعي الطرد والإيقاف لمباراتين".

وطُرد كومان في مباراة برشلونة وغرناطة ما أدى لغيابه عن مواجهة فالنسيا بالإضافة للقاء أتليتكو مدريد غدا السبت.

ويحل أتليتكو ضيفا على برشلونة لملاقاته في الجولة 35 من الدوري الإسباني في ملعب كامب نو.

وأردف "إن تم الاستئناف على عقوبتي سيكون هذا جيد إذ أنني أريد التواجد في الملعب وإن لم يكن كذلك فسأتواجد في المدرجات ولا مشكلة في ذلك ولا نريحد التحول للجنون إن هذا حدث".

وعن المباراة قال المدرب الهولندي: "الفريقان جيدان ولا يمكن المقارنة بينهما لأن لكل منهما أسلوبه الخاص والفريق القوي ذهنيا سيملك فرؤصة الفوز".

أما عن عدم تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الكبرى علق "هناك خلال الموسم لحظات جيدة وأخرى صعبة مررنا بها والآن مباراة أتليتكو هي واحدة من أربع مباريات أخرى علينا أن نخوضهم بكل قوة".

وشدد "مباراة الغد هامة ولكنها لن تحسم لقب الدوري، سيكون هناك بعدها ثلاث مباريات أخرى".

وعن مواجهة لويس سواريز لأول مرة منذ رحيله عن برشلونة قال: "سيكون الأمر غريبا لنا لكن الجميع يتعامل باحترافية وعلينا أن نواجهه جيدا"

وشدد كومان "إن فزنا بالأربع مباريات المتبقية فسنصبح أبطالا للدوري".

وأردف "لم نحضر بشكل مختلف للمباراة فالكل يعرف مدى أهميتها بالفعل".

ويحتل أتليتكو صدارة الدوري برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقيه ريال مدريد ثم برشلونة.

فيما يأتي إشبيلية رابعا بـ70 نقطة.

وعن الحكام قال: "ربما من الأفضل عدم الإفصاح عن رأيي فالاتحاد الإسباني اختار الأفضل للمباراة كما أعتقد".