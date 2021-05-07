لاوتارو يكشف حقيقة رفضه عروض برشلونة وريال مدريد

تحدث لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ومنتخب الأرجنتين عن رفضه عرضا من برشلونة وريال مدريد.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

لاعب إنتر ساهم في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما وإنهاء سيطرة يوفنتوس على الاسكوديتو.

وقال لاوتارو عن عرض برشلونة عبر موقع "ESPN Argentina": "كنت قريبا من الانتقال لـ برشلونة، تناقشت في الأمر مع ليونيل ميسي، لكن المشاكل المالية التي عانى منها النادي، وقررت البقاء مع إنتر".

وأضاف عن محاولة ريال مدريد ضمه عندما كان لاعبا في صفوف راسينج كلوب الأرجنتيني، قائلا: "سانتياجو سولاري كان مدربا لفريق الشباب في ريال مدريد وكان يبحث عني، قدموا لي عرضا لكنني لم أكن أشعر أنني مستعدا للانتقال".

وتابع عن التتويج بلقب الدوري الإيطالي مع النيراتزوري: "حلمت بذلك منذ أن كنت طفلا، أعتقد أن قرار بقائي كان صائبا، لأنني فزت باللقب".

وأتم "حلمت بتكوين أسرة والفوز بالألقاب، والآن أملك ذلك".

المهاجم البالغ 23 عاما انضم لصفوف إنتر مقابل 25 مليون يورو قادما من راسينج الأرجنتيني في صيف 2018.

ومنذ ذلك الجين سجل الأرجنتيني 47 هدفا وصنع 18 في 128 مباراة بجميع المسابقات.