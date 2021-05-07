فرج عامر لـ في الجول: أرسلنا شكوى رسمية لاتحاد الكرة لإعادة لقاء الزمالك

أعلن فرج عامر رئيس سموحة إرسال ناديه لشكوى رسمية لاتحاد الكرة يطلب فيها إعادة مباراته ضد الزمالك.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "طلبنا بالفعل في شكوى رسمية إعادة المباراة وإيقاف الحكم محمد الحنفي".

وواصل "هذا حق سموحة، الحكام في تقنية الفيديو تحدثوا مع حكم الساحة لاحتساب ركلة جزاء لصالحنا ولكنه لم يستجب لهم".

وشدد "الكرة في مصر أهلي وزمالك فقط".

وأتم فرج عامر حديثه "لن نتساهل في حق سموحة".

وخسر سموحة من الزمالك في استاد القاهرة بهدفين لهدف في إطار الجولة 20 من الدوري المصري.

ولا تعد هذه هي السابقة الأولى التي يتم فيها طلب إعادة مباراة في الدوري خلال الموسم الجاري.

إذ أن الزمالك طلب إعادة مباراته مع بيراميدز بسبب ارتكاب خطأ فني منع استكمال اللقاء لنهايته وفقا للوقت المحتسب بدل الضائع وفقا لما قاله إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للنادي الأبيض. (طالع التفاصيل)

هذا قبل أن يتقدم بيراميدز بطلب رسمي لاتحاد الكرة يتضمن موافقته على ما أعلنه الزمالك بإعادة المباراة.

وأشار بيراميدز إلى أنه كان صاحب الأفضلية خلال اللقاء وتعرض لظلم فادح باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة تعادل منها الزمالك بجانب التغاضي عن طرد طارق حامد مع بداية الشوط الثاني. (طالع التفاصيل)