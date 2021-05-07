مؤتمر سيميوني: هناك دائما أول مرة لتحقيق كل شيء.. وهذا مفتاح الفوز بالدوري

لم تفز في ملعب كامب نو أبدا؟ كان هذا هو السؤال الموجه إلى دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد قبل أن يحل ضيفا على برشلونة غدا السبت في قمة مباريات الدوري الإسباني.

وأجاب سيميوني في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "هناك دائما شيء اسمه أول مرة في حياتي وأتطلع إلى ذلك".

وعلى الرغم من انتصار سيميوني على برشلونة أربع مرات في 29 مباراة لكن لم يكن أي انتصار منهم في ملعب الكامب نو.

ويحل أتليتكو ضيفا على برشلونة لملاقاته في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

ويحتل أتليتكو صدارة الدوري برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقيه ريال مدريد ثم برشلونة.

فيما يأتي إشبيلية رابعا بـ70 نقطة.

وعن مفتاح الفوز بلقب الدوري قال المدرب الأرجنتيني: "الحالة الذهنية لكل فريق هي مفتاح الظفر بالبطولة".

وأكمل "علينا إلحاق الضرر ببرشلونة ولا أرى أن غياب رونالد كومان عن التواجد على مقاعد البدلاء هو ميزة لنا".

وشدد "لن نغير في طريقة لعبنا وسنحاول القيام بالأشياء الجيدة التي اعتدنا القيام بها".

وأردف "نخوض المباراة بالكثير من الحماس وأثق بقوة في فريقي".

وأشاد سيميوني بيان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو وقال: "هو أفضل حارس مرمى في العالم ومارك أندريه تير شتيجن يقوم بعمل جيد جدا وهو من أفضل الحراس في العالم".

وعن مصير اللقب قال: "لا أريد التسرع في الحكم".