لا جازيتا ديللو سبورت: نابولي يحدد قيمة بيع كوليبالي

حدد نابولي قيمة بيع مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي.

ويعد ليفربول وقطبا مدينة مانشستر أبرز الفرق المهتمة بخدمات المدافع السنغالي.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن أوريلليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي قد يوافق على بيع اللاعب مقابل 50 مليون يورو في الصيف الجاري.

وينتهي عقد المدافع البالغ 29 عاما في صيف 2023.

وكان دي لاورينتيس قد أوضح في وقت سابق إنه رفض عرضا بقيمة 100 مليون يورو لبيع مدافعه في 2019.

وأوضح التقرير أن النادي سيطلب 60 مليون يورو للتخلي عن مدافعه لكن قد يخفض مطالبه.

وقد يظل كوليبالي في صفوف نابولي حال استطاع الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويبتعد نابولي صاحب الـ 67 نقطة في الدوري الإيطالي بفارق نقطتين فقط عن مراكز دوري الأبطال.

كوليبالي الموسم الحالي خاض 37 مباراة الموسم الحالي وسجل هدفا واحدا.

السنغالي الذي انضم من صفوف جينك إلى نابولي في صيف 2014 يعد من أبرز عناصر البارتينوبي منذ ذلك الحين.

وإجمالا شارك كوليبالي في 283 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 5 في جميع المسابقات وتوج بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.