والد كورتوا ينتقد هازارد

الجمعة، 07 مايو 2021 - 13:03

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

انتقد هنري والد ثيبو كورتوا حارس ريال مدريد ما قام به زميله في الفريق إدين هازارد عقب مواجهة تشيلسي.

وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بعد الهزيمة من تشيلسي في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدف.

وعقب نهاية لقاء الإياب أمام تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج شوهد هازارد وهو يضحك بشدة مع زملائه السابقين رغم الهزيمة ما عرضه لانتقادات حادة.

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وتحدث والد كورتوا عبر بودكاست "إتش إل إن سبورت" قائلا: "ليس من الذكاء حقا أن يفعل إدين ذلك".

وواصل "ربما لم يفكر في الأمر مرتين، لكن هذه الصور مؤلمة لجماهير ريال مدريد".

وأتم "إذا رأيت لاعبا يضحك بعد دقيقتين من إقصائه فسأقول إن ذلك كان غير محترف".

وكان هازارد اعتذر في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عما قام به.

وقال: "أنا آسف. قرأت العديد من الآراء التي قيلت عني اليوم، لكن نيتي لم تكن الإساءة لجمهور ريال مدريد. حلمي كان اللعب لـ ريال مدريد وقد جئت هنا لتحقيق الانتصارات. الموسم لم ينته بعد وسنقاتل معا للفوز بالدوري".

وعانى هازارد خلال عامين قضاهما في ريال مدريد بسبب كثرة الإصابات، إذ لم يكمل 90 دقيقة إلا في 5 مناسبات فقط كلها كانت في موسمه الأول.

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